中市客家民俗嘉年華 120台斤紅龜粄為神明祝壽

給神明祝壽的大紅龜粄，重達120台斤。（記者張瑞楨攝）

2017-10-06 17:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕供奉客籍義民聞名鄉里，去年還獲選客家文化生活環境營造五星示範點的台中市東區忠孝公園內大仙公祠，今天（6）日由東區公所首次舉辦「東區客家民俗慢食嘉年華」，中市客委會主委劉宏基並代表市府敬獻120台斤超大紅龜粄為神明祝壽，大屯客家協會邱鴻章理事長，帶來道地的三腳採茶戲，身兼台中市後車頭發展協會理事長的市議員鄭功進強調，這種活動必須常舉辦，莫讓當地福佬客第二代忘了自己的「根」。

今天是農曆8月17日，也是中市東區大仙公祠誕辰紀念日，台中市客委會主委會劉宏碁、東區區長江惠雯、立法委員黃國書、市議員鄭功進、邱素貞、李中等民代都來參拜，劉宏基表示，客家文化的推廣不應畫地自限，除了客家文化重點發展區外，也應「走出山城」，他代表台中市政府，敬獻120台斤超大紅龜粄為大仙公祝壽，為台中舊城區客家篇章再添精彩一頁，東區區長江惠雯則說，首次舉辦別具意義的客家民俗慢食嘉年華，只辦一場真的太可惜！

鄭功進則強調，東區客家人口占總人口數近1成，超過7000人的客家人口，只因不是客家文化重點發展區域，而鮮少有客家藝文活動，他認為實屬可惜，長久下來，會有許多福佬客（被閩南人同化的客家人）第二代，逐漸忘卻了自己的「根」，因此，這種活動必須經常舉辦。

第一次在東區參加客家活動的福佬客第二代謝先生說，若不是此次親眼見到大屯藝術團，帶來如此生動有趣的三腳採茶表演，還真不知道自己老祖宗的文化是如此珍貴，他也認為類似的活動應經常舉辦，讓他們更能瞭解客家文化。