感恩53年前借讀 她捐書傳愛偏鄉

玄奘大學助理教授黃秋鑾（右二）今天與「111教育發展協進會」理事長吳清山（後排中），一同到基隆尚智國小捐贈2萬元圖書設備；基隆教育處長陳素芬（左二）、尚智國小校長曾敬棠（左一）代表受贈。（記者俞肇福攝）

2017-10-06 17:20

〔記者俞肇福／基隆報導〕「沒有當年（53年前）尚智國小教室讓我讀書寫作業，就沒有今天的我」，玄奘大學助理教授黃秋鑾今天回到尚智國小捐贈2萬元圖書設備，希望透過「書香傳愛偏鄉」活動，讓尚智學子能跟她一樣，透過教育翻轉自己人生。

前教育部國教署署長吳清山卸任公職後，成立「111教育發展協進會」，吳清山並擔任理事長，「111教育發展協進會」在玄奘大學助理教授黃秋鑾引薦下，今天下午到尚智國小進行「書香傳愛偏鄉」活動；黃秋鑾在捐贈圖書設備時，透露自己與尚智國小的一段緣分。

黃秋鑾說，自己幼年被礦工認養，住在三坑地區，周邊環境不佳，家中不到10坪，根本無處可讀書，有天晃到住家附近的尚智國小，發現有空教室可讀書，就這樣就讀南榮國小的她，卻跑到尚智國小讀書，她初中考上基隆女中、考上高中，後來考上高雄師範學院教育系。

黃秋鑾說，「父母親決定我們出生，卻不能決定我們未來」，要相信未來在自己手中，她一個礦工之女，感謝養父母願意讓自己讀書，靠著自己拚命讀書，改變自己未來；黃秋鑾說，她高雄師範學院畢業，民國66年結婚離開基隆三坑地區，投身教育界，53歲讀博士班，今年已經可以拿到敬老卡，還在持續推動教育，希望自己的例子能夠給尚智學子參考。

黃秋鑾說，她昨晚失眠一直到今天凌晨3點多才入睡，童年往事一幕幕一直出現在眼前，她講這麼多，不是要凸顯自己，而是希望小朋友勇於追求夢想；黃秋鑾今天在恩師吳清山陪同下，回到尚智國小捐贈圖書設備，感恩當年尚智國小給她安靜讀書環境，完成學業追求理想。

吳清山理事長鼓勵尚智學子多閱讀，並且學習黃秋鑾勤奮向學精神；基隆市教育處長陳素芬致詞表示，感謝吳清山理事長擔任國教署長時，核准基隆老舊校舍改善工程6千多萬元，提供學子更好就學環境，造福學子。

  • 玄奘大學助理教授黃秋鑾，今天與「111教育發展協進會」理事長吳清山，一同到基隆尚智國小捐贈2萬元圖書設備，造福尚智學子。（記者俞肇福攝）

    玄奘大學助理教授黃秋鑾，今天與「111教育發展協進會」理事長吳清山，一同到基隆尚智國小捐贈2萬元圖書設備，造福尚智學子。（記者俞肇福攝）

  • 玄奘大學助理教授黃秋鑾昔日借住家附近的尚智國小教室寫功課讀書；今天特地回到尚智國小捐贈圖書設備，希望尚智學子能夠勤奮向學翻轉人生。（記者俞肇福攝）

    玄奘大學助理教授黃秋鑾昔日借住家附近的尚智國小教室寫功課讀書；今天特地回到尚智國小捐贈圖書設備，希望尚智學子能夠勤奮向學翻轉人生。（記者俞肇福攝）

  • 前教育部國教署署長吳清山卸任公職後，成立「111教育發展協進會」，吳清山並擔任理事長；吳清山今天與學生黃秋鑾一同到尚智國小捐贈2萬元圖書設備。（記者俞肇福攝）

    前教育部國教署署長吳清山卸任公職後，成立「111教育發展協進會」，吳清山並擔任理事長；吳清山今天與學生黃秋鑾一同到尚智國小捐贈2萬元圖書設備。（記者俞肇福攝）