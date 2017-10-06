感恩53年前借讀 她捐書傳愛偏鄉

玄奘大學助理教授黃秋鑾（右二）今天與「111教育發展協進會」理事長吳清山（後排中），一同到基隆尚智國小捐贈2萬元圖書設備；基隆教育處長陳素芬（左二）、尚智國小校長曾敬棠（左一）代表受贈。（記者俞肇福攝）

2017-10-06 17:20

〔記者俞肇福／基隆報導〕「沒有當年（53年前）尚智國小教室讓我讀書寫作業，就沒有今天的我」，玄奘大學助理教授黃秋鑾今天回到尚智國小捐贈2萬元圖書設備，希望透過「書香傳愛偏鄉」活動，讓尚智學子能跟她一樣，透過教育翻轉自己人生。

前教育部國教署署長吳清山卸任公職後，成立「111教育發展協進會」，吳清山並擔任理事長，「111教育發展協進會」在玄奘大學助理教授黃秋鑾引薦下，今天下午到尚智國小進行「書香傳愛偏鄉」活動；黃秋鑾在捐贈圖書設備時，透露自己與尚智國小的一段緣分。

黃秋鑾說，自己幼年被礦工認養，住在三坑地區，周邊環境不佳，家中不到10坪，根本無處可讀書，有天晃到住家附近的尚智國小，發現有空教室可讀書，就這樣就讀南榮國小的她，卻跑到尚智國小讀書，她初中考上基隆女中、考上高中，後來考上高雄師範學院教育系。

黃秋鑾說，「父母親決定我們出生，卻不能決定我們未來」，要相信未來在自己手中，她一個礦工之女，感謝養父母願意讓自己讀書，靠著自己拚命讀書，改變自己未來；黃秋鑾說，她高雄師範學院畢業，民國66年結婚離開基隆三坑地區，投身教育界，53歲讀博士班，今年已經可以拿到敬老卡，還在持續推動教育，希望自己的例子能夠給尚智學子參考。

黃秋鑾說，她昨晚失眠一直到今天凌晨3點多才入睡，童年往事一幕幕一直出現在眼前，她講這麼多，不是要凸顯自己，而是希望小朋友勇於追求夢想；黃秋鑾今天在恩師吳清山陪同下，回到尚智國小捐贈圖書設備，感恩當年尚智國小給她安靜讀書環境，完成學業追求理想。

吳清山理事長鼓勵尚智學子多閱讀，並且學習黃秋鑾勤奮向學精神；基隆市教育處長陳素芬致詞表示，感謝吳清山理事長擔任國教署長時，核准基隆老舊校舍改善工程6千多萬元，提供學子更好就學環境，造福學子。