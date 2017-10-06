烏日國際展覽館將辦台灣五金展 議員質疑是鐵皮屋且未驗收

台灣五金展要在烏日國際展覽館開展，市議員吳瓊華批是鐵皮屋且未完成驗收。（記者蘇金鳳攝）

2017-10-06 17:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「台灣五金展」將於10月11日在烏日高鐵旁的國際展覽館開展，市議員吳瓊華今天表示，有民眾反映，國際展覽館只是一間鐵皮搭蓋的臨時展場，開展在即，但施工單位卻還在趕工中，根本未完成驗收及公安檢查，市府根本罔顧廠商及民眾安全。

經發局表示，台中國際展覽館約有1100個攤位，廠商已取得使用執照，雖然是臨時展館，不是鋼鐵材質，但其材質不是鐵皮屋，是特殊材質，由於位在水湳的會展中心於民國110年才能啟用，這段時間大型展覽將無場地展覽，因此興建臨時展覽館，來因應廠商的需求。

2017「台灣五金展」即將於10月11日至13日在烏日高鐵的台中國際展覽館展出，市議員吳瓊華痛批，她接獲民眾反映，目前展覽館根本還在趕工中，接下來4天連假，哪個公家機關要到展場驗收消防等公安設施？沒完成驗收前，廠商可以進場佈展嗎？林市府為了施政績效，難道連法令都可以不遵守嗎？

吳瓊華說，台中是五金產業的重鎮，業者每年舉辦五金機具展市議會都很支持，今年五金機具展要在烏日國際展覽館展出，更是地方一大盛事，鄉親都很期待。

但她接獲爆料說，烏日會展中心根本就不是什麼國際級的展覽館，市府只是找廠商搭個鋼樑鐵皮屋空間當展場，11日要開幕了，內外工程都還在趕工收尾中。

吳瓊華表示，爆料的市民向她反映，展覽館興建期程自7月20日開工，預計10月5日就要完工，整個興建工期不到3個月，如此展覽館根本不是國際級會展中心。

而且主管機關都發局8月22日才發函核准搭設，展館施工單位卻在7月20日就開工，根本就無視市府法令；如今11日要開展，但驗收程序未完成，接下來4天是連續假期，展場的消防、緊急逃生避難等公共安全要如何通過檢驗？難道市府要大放水嗎？

吳瓊華質疑，市長林佳龍說今年將吸引70個國家的業者到台中觀展，國內業者也有409家廠商參展，經發局更預計有2至3萬名以上的人次會到場內觀展，如此龐大的人潮，公安問題難道都不重要嗎？林市府到底重不重視展場公共安全？關不關心民眾權益？還是只想矇混欺騙了事？

吳瓊華也擔憂，展場緊臨交通流量大的中山路旁，會展開幕後龐大的車流和人潮勢必對當地交通造成衝擊，主辦單位及市府交通局事先有沒有做好交通維持和疏運計畫？這座鐵皮臨時搭建的展覽場，恐怕烏日鄉親還沒受益，就會先嚐到交通阻塞的苦果！