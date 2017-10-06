作家說「女人想被尊重別穿牛仔褲」 理由超傻眼

牛仔褲是現代男女人人必備的休閒服飾。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-10-06 17:58

〔即時新聞／綜合報導〕牛仔褲是現代男女人人必備的休閒服飾，但自稱「基因色彩首創人」的作家徐躍之在臉書PO文指出，女人想要被尊重，就別再穿牛仔衣褲，理由是穿牛仔衣褲等於「做牛做馬」，得不到男人疼愛，還會得到暴力男無情的拳頭。此文一出讓網友嘖嘖稱奇，紛紛湧入徐躍之臉書朝聖。

年輕人不受重視 徐：也因牛仔褲

臉書粉絲專頁「基因色彩首創人徐躍之」昨PO文指出，女人想要被人尊重、想要讓自己好命，就別再穿牛仔衣褲。他指出，人們覺得牛皮太厚，才會設計了皮鞭來鞭打牛群，皮鞭也等同於暴力男無情的「拳頭」，然而卻有很多女人花了錢，買了一堆讓自己做牛做馬，不但得不到疼愛，也不被尊重的牛仔衣褲，自從穿上這些衣服，以為自己穿上了時尚，其實把自己的「好命」給賠上了。

徐躍之說，他提出女人「不要穿牛仔衣褲」的思維，雖然穿牛仔衣褲確實很方便，但人家只會把妳當隨便；他也指出，為何現在的年輕人在職場上一直不被重視，只因為他們穿了太多不受人重視的牛仔衣裝。

這篇文章在網路流傳，令網友嘖嘖稱奇，許多人湧入徐躍之的臉書專頁朝聖，留言「你有夠丟臉的」、「一篇文章真的會毀掉自己的品牌形象」，也有人PO出凱特王妃、英國首相梅伊、美國總統夫人梅蘭妮亞等人穿牛仔褲的照片打臉，詢問「她們是不是也很命苦」；也有人不滿徐躍之針對女性，揚言拒看所有徐會出現的電視節目。

徐躍之疑似不堪網友嘲諷，今天傍晚5時許刷新他的臉書專頁，已看不到這篇文章，似乎已刪文。