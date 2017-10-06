醫病》2次腰椎神經微創減壓手術 他跟腰痛說掰掰

朱男因腰部痛疼就醫，經過2次「腰椎神經微創減壓手術」，根治了長久來的腰痛問題。（記者蘇金鳳攝）

2017-10-06 17:09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕一位46歲職業軍人朱男，過去因過度操練或做一些負重的工作，造成他的脊椎有嚴重退化和神經壓迫現象，近來疼痛不已，就醫診斷腰椎椎肩盤突出，經過2次「腰椎神經微創減壓手術」，根治了長久來的腰痛問題。

近年朱男時常莫名腰痛，因此去骨科打針吃藥做復健，通常2、3天就會好，然而從3月底至4月中以來，即使打針吃藥也沒用，不僅腳會麻、且腰痛也愈來愈劇烈，甚至痛到晚上不能睡覺，走路腰椎也打不直。

由於實在是痛得受不了，便前往長安醫院骨科就診，經X光檢查結果，醫師楊志鴻發現朱男是罹患腰椎椎肩盤突出，腰椎第2、3、4、5節壓迫到神經，建議以「腰椎神經微創減壓手術」治療。

楊志鴻表示，朱男以前是職業軍人，在部隊裡過度操練，或做一些負重的工作，因此造成他的脊椎有嚴重退化和神經壓迫現象。

今年5月中，楊志鴻為他進行第1次腰椎減壓手術，不料治好腰椎第2、3、4、5節，卻壓迫到第5節和尾椎造成馬尾症候群，即使經過一段時間的復健治療也沒改善，所以8月初再進行第2次減壓手術，根治他長久來的腰痛問題。

楊志鴻說，第5腰椎和尾椎之間的神經，一旦受到急性的壓迫、外傷、或是手術過程中造成它的腫脹，術後壓迫到它的神經，即可能產生「馬尾症候群」。

一般醫院用傳統的減壓以及椎體融合置放人工骨架，再加上骨釘的固定，從第2到第5腰椎要打8支骨釘、外加3個人工骨架，這個過程讓患者朱男很害怕，因此楊志鴻建議他進行第2次腰椎減壓手術，不用打這些內固定的東西，只需將尾椎下段減壓，即可有效根除馬尾症候群的症狀。

朱男在術後復原狀況十分良好，他表示，現在每天都可以散步走1小時。

楊志鴻表示，民眾若有下背、臀部或下肢麻痛無力，無法久站及走遠的症狀，即表示可能有腰椎骨刺壓迫神經或「馬尾症候群」等問題，應盡快至骨科進一步診斷，經保守治療無效時，則可改以腰椎減壓手術，不但傷口小、術後復原快，且不用植入人工骨架，對腰椎問題患者是一大福音。