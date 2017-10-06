連假交通疏導有陷阱？永康分局指明路

2017-10-06 17:02

〔記者黃文瑜／台南報導〕台南市警局為疏導國慶連假交通運輸，特別宣導市區民眾可利用平面道路至各個不同交流道，永康警分局表示，今日新的「裕永路」開通，建議民眾可從東區上大灣交流道，約可節省15分鐘車程。

永康分局宣導國慶連假交通運輸替代方案，宣導路線中，台一線、中華路、中華東路、復興路都是永康區平日最容易塞車的地方，從市區要上交流道短短路程8公里，要走半小時，這樣的路線規劃讓許多用路人「挫咧等」。

永康警分局指出，永康的道路設計多為一線道，人口多因此才讓平日交通看起來很塞，但假日時間台一線及永康交流道反而不會塞車，因為上班日大貨車進出永康工業區，才容易造成堵塞，假日不會造成塞車。而大灣交流道，原本就是為了疏導仁德交流道車流量而設計，因此鼓勵民眾利用大灣交流道。

但民眾對於大灣交流道設計多有疑慮，從中華東路接復興路兩線道，上高速公路的車道在最外側，直行車與右轉上公速公路車道中夾著機車道，經常是切換車道造成堵塞。

對此永康分局表示除了會有員警在連假進行交通指揮外，也鼓勵東區民眾可嘗試使用昨日開通的「裕永路」，雖然目前路牌尚未有路名，但從榮總旁走接上高速公路，則可以分散部分市區車流量，至少可節省15分鐘路程。