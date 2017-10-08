不怕秋老虎！吃這些東西讓妳肌亮白

雖然秋天氣候宜人，還是要小心別讓皮膚暴露在過量陽光之下。（記者陳宇睿攝）

2017-10-08 07:30

〔記者邱璟綾／台北報導〕很多人都知道想要肌膚白皙，必須預防皮膚暴露在過量紫外線中，避免因為陽光導致衰老，但其實不良的飲食習慣與生活型態，也是造成皮膚出現黯沉與黑斑的重要兇手，特別是秋天氣候宜人，曝曬在陽光下的機會遠比夏天更多，除了防曬，吃對食物也能幫助找回亮白肌膚。

皮膚科醫師李孟穗指出，許多人希望透過飲食調整體質，但網路上的美白飲食觀念真真假假，最常見的謠言就是「想美白要多吃白色食物、避免深色食物」，她直言，白人愛喝咖啡，但皮膚也沒因此變黑，皮膚會曬黑，是因為皮膚暴露在過量的陽光之下，導致體內黑色素增生，讓人看起來曬黑或曬老。

營養師李芷薇亦提及，食物顏色不是決定皮膚曬黑與否的關鍵，但部分食材的營養素具有抗氧化效果，適量攝取能間接幫助肌膚維持健康與美麗。例如全穀類食物含有抗氧化特性的多酚類，能預防紫外線對肌膚的傷害，而許多人誤以為薏仁是白色所以可以美白，但實情是因為薏仁含有豐富的類黃酮與植化素，能降低紫外線對皮膚的傷害。此外，多食用各式蔬果攝取維生素C、E，有助於皮膚健康，降低皮膚癌發生機率。而魚類含有豐富的維生素D與Omega-3不飽和脂肪酸，特別是帶皮的鮭魚，還能提供膠原蛋白，幫助肌膚維持彈性與光澤感。

除了吃正確食物，想要有白皙肌膚還要從生活作息調整，良好的睡眠品質有助於維持肌膚好氣色，建議每天攝取適量的堅果、牛奶或優格，其中的色胺酸是緩解情緒的好食材，而堅果中的Omega-3不飽和脂肪酸、維生素E，更是抗氧化過程中不可或缺的營養成分，從飲食與生活習慣雙管齊下，趁這個秋天養成易白體質吧！

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