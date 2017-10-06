香蕉價崩 高市啟動搶救蕉農大作戰

農業局號召型農收購香蕉。（記者陳文嬋攝）

2017-10-06 16:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國香蕉今年產量過剩，市場批發價今每公斤不到16元，市府農業局發動搶救蕉農大作戰，市長陳菊關心蕉農生計，指示各局處多採購香蕉，包括勞軍與左營萬年季等活動，將提供民眾高雄香蕉。

農業局發動搶救蕉農大作戰，由型農蘇昆宏、郭泰呈以產地價加碼15至30%向農會產銷班員收購，更號召農會販售、高雄綠色友善餐廳及百大企業聯合採購，從生產到服務六級產業，一條龍力挺蕉農，穩定高雄香蕉市場。

其中旗山第三代蕉農郭泰呈曾為棒球好手，返鄉繼承家業種植香蕉，與高雄海洋科技大學合作，利用食品生物科技研發「青香蕉抗性澱粉」，延長飽足感、有助控制體重，開發出保有香蕉原始風味的非油炸香蕉片零嘴。

郭泰呈積極開拓日本及中國市場，7至9月香蕉外銷共180公噸，由生產技術、加工品質、多元行銷三方面管控，讓價格不再受國內市場操控；型農蘇昆宏從事香蕉生意，也發揮專長加強收購香蕉，做起果乾加工事業，每日可收購香蕉達7至8公噸，有助穩定高雄香蕉產業。

農業局長蔡復進表示，不僅生產端的型農挺身而出，更帶頭號召農會加強認購，2天衝出採購量1300箱，更推薦旗山及美濃農會加入「寶島好農蔬果易購平台」，接受企業及消費者預訂，並協調員工消費合作社向旗山農會採購2公噸香蕉，於市府員工餐廳提供用餐者享用。

市府更媒合學校營養午餐多使用香蕉，9月份已有47萬5千人次學生食用，多家餐廳也挺身而出採購，以人田美濃客家菜最具號召力，串聯周邊診所、國中、小等學校教師會、家長會力量訂購120箱。

市長陳菊今了解香蕉近期產銷狀況後，立即指示警察局、民政局等多加採購香蕉，作為近期活動使用，此次澎湖勞軍也將採購香蕉，以在地農產品拉近與國軍距離，齊心合力要讓香蕉價格回穩。