舊部落6里變4里 南市安平里長反對整編

安平十餘位里長與市議員李文正、盧崑福召開記者會，強烈反對整編，要求市府重新檢討。（記者蔡文居攝）

2017-10-06 16:54

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市里鄰整編已送市政會議通過，安平區原本15里變為13里，其中合併的里全集中在舊部落，由6里變4里。安平12位里長今天與安平區議員李文正、盧崑福一起召開記者會，強烈反對整編，批評市府的整編將毀掉安平的角頭部落文化，要求重新檢討。

港仔里長周明財表示，安平的角頭部落早在1685年就有記載，當時清兵就駐地在各角頭。安平舊部落共有六角頭，而總統府內也有一幅安平六角頭的區域圖，這裡是台灣的起源地，也是歷史的發源地，如果角頭部落消失，這樣台灣就沒有歷史了，希望民政局能重新檢討。

根據市府的里鄰整編方案，安平區共15里，整編後變13里，安平五期地區未變，而舊部落則由6里改為4里，原海頭里和西門里合併為一里，港仔里和石門里則併為一里。

民政局長陳宗彥表示，現在安平舊部落4里合併後成為2里，過去在歷史上，這2個里原本就各自成一里。台灣各縣市行政區，從歷史上來看就是分分合合，行政區也都有所調整，就算從國民黨來台後來看，不管村里、鄉鎮市也都有調整過。但舊地名本身就是一個文化，不會因行政區的調整而改變，就如大員舊地名並不因台南市的行政區而消失，月津也沒因有了鹽水區的行政區而不見，大家不應該抗拒，而是要讓這城市不斷地前進，讓這城市有進步的空間。