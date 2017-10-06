新營鹽水入選前瞻「城鎮之心」 4年可獲3.75億

每年月津港燈節吸引遊客來欣賞。（記者洪瑞琴攝）

2017-10-06 16:40

〔記者洪瑞琴／台南報導〕內政部營建署今天公布前瞻基礎建設計畫-「城鎮之心工程計畫」評選結果，南市提報「新營鹽水-雙星拱月」計畫獲選，共13個子計畫，未來4年可獲中央補助總經費3億7500萬元，是全國22個具發展潛力的示範計畫之一，市府表示將建設溪北地區兩大核心重鎮，與府城安平「一南一北」，達到城鄉均衡發展。

市府表示，考量轄區南北均衡，以新營鹽水雙核心城鎮為主軸，鹽水區以「月津風華再現」2.0，而新營區則延續原「創益新營」建設理念，將兩區作整合提案，由於近年鹽水獨特的月津港燈會已奠定全新品牌，今年更創下80萬人次參觀新記錄，帶動可觀經濟滾動效益。

市府表示，分別以月津港的歷史老街巷弄、水綠環境、藝術創意、及治水防災等面向，匡列可行性計畫，後續將爭取鹽水車站修復、燈會基礎設施精進、嘉南大圳的水管橋改建及配合公18上游清淤後，延伸自行車親水散步道等計畫。

此外，新營區過去拿過2012年「國際花園城市獎」，近年陸續爭取經費，闢建糖鐵自行車道後，即將於107年實現串聯鹽水及後壁長達20餘公里自行車道，而鐵道地景公園第1期完工，民眾也感受到糖廠轉型利用的必要。因此城鎮之心計畫中也列入地景公園第2期及鐵道環狀動線的縫合串接，並配合文化局持續串聯綠圳、新營美術藝融核心等計畫。

市府表示，城鎮之心競爭型提案獲入選，後續還將搭配其他水環境、道路品質提升計畫等前瞻基礎建設，建設新營為溪北觀光服務核心及南瀛藝創聚落，長期帶動溪北的後壁、白河、東山、柳營等區發展。