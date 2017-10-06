基隆東區扶輪社贈電子看板 助復興國小學習

基隆市東區扶輪社在社長白明順帶領下，今天到復興國小捐贈電子看板，學生合唱團獻唱感謝貴賓捐贈。（記者俞肇福攝）

2017-10-06 16:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆東區扶輪社前社長、友二里里長蘇秋福，畢業於復興國小，有感於學校位處七堵山區資源缺乏，偏鄉學生學習弱勢；東區扶輪社社長白明順帶領社員到學校捐贈電子看板，讓學生有機會學習，也把學習成果跟民眾分享。

蘇秋福說，復興國小學區為友一里、友二里，學校今年建校97年，昔日七堵山區煤礦多，全盛時期學生有400、500人；後來煤礦坑通通封閉，里內人口外移，現在全校學生只剩51人，學生缺乏同儕刺激，才想到找扶輪社社員捐贈電子看板。

近年來，在校長蕭宏宇帶領下，復興國小積極轉型發展成為特色學校，除了獲得105學年度空間美學及特色學校優等外，更在合唱團，弦樂團，表演藝術，生態閱讀，童軍，語文，陶藝，版畫，樂樂棒球等，有亮麗表現。

蕭宏宇認為，孩子們表現有目共睹，但是缺乏教育行銷，若校園外可以設置電子看板，可將學校的即時訊息同步與社區聯結，不但可以增加學校的能見度，也可以讓接送孩子們的家長們了解學校的動態；電子看板啟用後，師生看到自己名字出現，感覺開心。