醫病》說話忽嘴歪 入秋當心顏面神經麻痺

入秋了，又見民眾排隊等著接種流感疫苗。新竹馬偕紀念醫院神經內科主治醫師章育銘提醒，此時也是顏面神經麻痺的好發時序，民眾應保持生活作息正常，提高自身免疫力。（記者黃美珠攝）

2017-10-06 16:07

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣47歲的曾先生日前跟親友電話中敘舊，說著說著卻發現自己講話好像「漏風」，右邊嘴角的口水竟然滴落！他嚇得拿鏡子一照，發現自己嘴巴竟然歪了，右邊臉部整個肌肉鬆垮垂墜、沒有力量和表情，額頭上的抬頭紋也垮了半邊不對稱，他和家人都以為是中風，趕快就醫才知道是顏面神經麻痺。

主治的新竹馬偕紀念醫院神經內科醫師章育銘說，入秋了，天氣漸涼不僅流行性感冒蠢蠢欲動，就像春天，因為天氣不穩、溫差大，顏面神經失調的患者也因此增加。

他說，顏面神經麻痺分成「周邊型」和「中樞型」的。前者主要是因勞累、壓力、感染病毒所致，好發在生活作息不正常、比較容易緊張、睡不好的民眾身上，所以保持正常的生活作息、適度的透過運動或其他休閒嗜好紓壓，維持良好抵抗力是避免的不二法門。

「中樞型」的顏面神輕麻痺則跟腦部的病變有關，其中現代人最怕的中風就是其中1個原因。

他說，要分別周邊型的顏面神經麻痺和中樞型的很大差別在於，前者多半是嘴角歪斜、眼睛無法緊閉、抬頭紋或是法令紋會不對稱。這是因為病毒感染後造成了顏面掌管表情等的神經功能失調所致。後者則可能是因為腦部長的東西造成壓迫，會有手腳無力、無法走路等的問題。

章育銘直言，有人誤以為周邊型顏面神經麻痺的病毒感染來自我們生活中的冷氣機等，因為欠缺清洗、整理所致，但是目前還沒有這方面的研究和佐證。不過這類的患者在發病後如果能立刻送醫，經以類固醇治療後，搭配復健，有8成的患者可以在3個月內完全恢復，但仍有復發可能。

所以他建議，除了多補充富含可以修補神經的維生素B群食物，運動、保持良好生活作息、且適時紓壓，就是預防的王道。