「竹東之心」入選城鎮之心 母親河擬重現舊城新藍帶

2017-10-06 16:05

［記者廖雪茹／新竹報導］竹東的母親河「中興河道」可望獲得改善！內政部「城鎮之心工程計畫」，新竹縣「竹東之心」雀屏中選，流經竹東心臟地帶的中興河道，將透過親水步道、生態公園、洗衫坑營造及綠美化等一連串為期4年的計畫，整體改造水岸生活圈，使其成為宜居宜遊的魅力亮點。

縣府交通旅遊處長李銷桂表示，中興河道由南向北貫穿竹東都市計畫區，為居民生活的中心；但因都市擴張，河道開始水泥化，喪失原有生態環境，並出現污水排放、垃圾堆積及水岸空間占用等問題，急需重新整頓，以恢復河道的生態性、生活性功能與水文化的歷史記憶場域，為此，縣府和竹東鎮公所整合相關計畫，希望再造中興河道水岸生活圈。

竹東鎮鎮長徐兆璋說，中興河道是竹東的母親河，在每個年代都有不同的意義，對於老一輩的人來說，在河中划船是最美的回憶，感謝中央及縣府對於竹東的重視，未來公所將全力配合，讓「竹東之心」可以如期如質的完工，成為宜居宜遊的魅力亮點。

李銷桂指出，竹東之心計畫將自107年元月到110年8月逐步實施，總經費約3億元，整體規劃內容有生態觀察教育公園、水資源教育通學步道、水岸多孔隙環境營造、水岸植栽綠美化、橋梁整建、洗杉坑親水空間營造、人本綠色網絡營造、親水休憩空間、河道開蓋意象營造等，屆時將適度拆除加蓋物和違章建築，透過閒置空間活化，希望重塑客家生活與水共生的樣貌，營造優質親水空間與綠色步道。

內政部長葉俊榮7月間曾親率官員徒步踏勘中興河道，當時他稱許水岸環境優美，有拱橋、洗衫坑還有潔淨的湧泉，不但應該保留，還要整理得更好。

竹東鎮公所表示，中興河道全長約5公里，最終匯入頭前溪，沿線自然湧泉形成的洗衫坑，大小有12窟以上，周邊鄰近中央傳統市場、客家戲曲公園、竹東鎮公所、學校、天主堂等。