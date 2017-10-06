國慶連假 台南市區重要道路交管

海安路地下停車場出入口維持通行。（記者洪瑞琴攝）

2017-10-06 15:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應4天的國慶連續假期（10月7日至10月10日），南市交通局表示，已完成國道一號交流道附近路口及市區景點重要路口號誌管控，建議遊客善加利用串聯各景點的大台南公車、T-Bike等大眾運輸工具規劃行程。

交通局因應國慶連續假期市區重要道路號誌管控措施重點之一，海安路地下停車場上方正進行中央軸帶景觀改造工程，部分路段封閉施工，但地下停車場車道出入口不受影響，因連續假日期間車潮眾多，為避免排隊進入停車場車輛影響道路車流順暢，民生路出入口將採「只出不進」管制措施。

交通局籲請民眾，遵循交通警察及義交的指揮引導，自府前路入口依序進入停車場；同時，地下停車場部分樓梯及電梯因工程影響暫停使用。

其他管控措施，國道一號交流道附近路口（永康區中正北路段、仁德區中山路）、國八與南133路口及台86與台19甲路口，連續假期前1天下午即延長號誌週期，以因應增加返鄉及旅遊車潮。

安平觀光地區，例如安平路、民權路、慶平路、安北路、運河路等路段及奇美博物館周邊道路，連假期間每日10時至19日亦延長號誌週期。

東門路三段、台17線（中華西路、中華北路、安明路段）等主要幹道，連假期間每日7時至22時亦延長號誌週期。孔廟、林百貨、文化中心等出入穿越人潮較多景點，假日均實施行人專用時相。

交通局強調，交控中心國慶連續期間派員值班，若有交通狀況及時回報處理。