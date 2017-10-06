五月天黃牛票價飆7倍 消保處請警政署查辦

有消費者以7倍的價格買到五月天的黃牛票，向該網站平台的出賣人取消訂單卻被拒。（相信音樂提供）

2017-10-06 15:13

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕知名樂團五月天跨年演唱會門票10月開賣，短短3天的時間，行政院消費者保護處已收到20件，消費者於非官方網站高價購買演唱會門票申訴案，並有增加趨勢；呼籲消費者網購門票前，應確認官方網站及注意頁面說明，若有權益受損，可透過消保會或地方政府消費者服務中心提出申訴。

據行政院消保處了解，消費者為購買五月天跨年演唱會門票，從手機蒐尋五月天，卻誤入英國之viagogo網站平台，在限時5分鐘的催促下，以新台幣1萬1630元刷卡購買800元區域的門票2張，事後發現官方網站尚有門票，且價格每張僅要800元，買2張票卻多花了1萬多元；要求利用網站平台的出賣人取消訂單被拒，向viagogo網站申訴也未獲處理。

消保處表示，為維護自身權益，高價販賣演唱會門票，疑有違反社會秩序維護法第64條第2款規定，受害消費者可向警政單位就近報案，消保處也將彙整相關申訴案，移請內政部警政署依法處理，以遏阻黃牛票盛行。

消保官張英美表示，網購門票一定要確認是否為官方網站，在非官網上買貴，若貴得離譜還是可以向警方報案，以遏阻黃牛票盛行，萬一沒拿到票，則可向發卡銀行提出疑義帳款申請書，要求退款。