斗高三學生 入選Geo國際地理奧林匹亞國手選訓營

2017-10-06 15:15

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六高中陳玠宇、林儀芳、郭宜敏組成地理奧林匹亞研究團隊，以手搖飲料為主題，參加全國第16屆高中地理奧林匹亞團體小論文比賽，從65個參賽隊伍中脫穎而出，拿下2等獎（第2名），並入選Geo國際地理奧林匹亞國手選訓營。

斗六高中校長羅聰欽表示，斗六高中學生歷年來共7度組隊參加奧林匹亞團體小論文比賽，有6次進入培訓隊，今年學生以「致命的吸引力─斗六市飲料店的區位、類別與消費特性」為主題作研究，目題生活化，拿下好成績。

指導老師鄭光佑表示，國際地理奧林匹亞競賽測驗參賽選手空間模式和過程的觀念，包括邊界、中心、環境的概念，透過旅遊、恐怖份子、難民的認知， 對食、衣服、藥品、數位資訊進行了解。

林儀芳表示，她們針對斗六市外環路內的手搖杯飲料店進行調查，共調查82家店，發現飲料店分佈有區域性，主要集中在火車站、中山路、雲科大及各聯外道路上，其中火車站的飲料店價位較高，且以有品牌的連鎖店為主，中山路則有不少地方型的飲料店，傳統市場中則是以鮮果汁、口味較單一的店家為主。

林儀芳說明，飲料店會有群聚效應，其實與顧客群的消費習慣有關，不同區域的店家吸引的客群也不同，未來會將研究結果對外公佈，可提供有意加入飲料市場的商家參考。