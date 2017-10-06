全國唯一！ 這塊車牌只在西螺看得到

雲林縣長李進勇等人今天到西螺果菜市場為已改裝的電動蔬果運輸車掛上專用車牌。（記者黃淑莉攝）

2017-10-06 14:49

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣府為改善西螺果菜市場空氣品質訂定「雲林縣西螺果菜市場進出車輛管理自治條例」上月底公告，發給電動蔬果運輸車專用的車牌，縣長李進勇今天到果菜市場懸掛車牌，同時呼籲業者儘速汰換或改裝電動蔬果運輸車以免受罰。

掛牌儀式在西螺果菜市場舉行，今天有5位拼裝車改裝為電動蔬果運輸車的業者代表接受縣長李進勇頒發的車輛使用證及懸掛專用車牌，西螺鎮長鄭鈴惠及縣議員蕭澤梧、廖秋萍、王鐵道及廖錦珠等人都到場見證。

李進勇表示，經過各界努力，西螺果菜市場進出車輛管理自治條例已獲中央核定，希望業者都能配合改用電動或符合環保標準的車輛，108年起全面禁止柴油拼裝車、二行程機車進入西螺果菜市場，維持市場的空氣品質，讓在市場工作的工作人員、顧客及業者都能在空氣品質最好的環境下工作。

雲林縣環保局空氣噪音管理科長廖崇圜指出，西螺果菜市場在103年時約有800輛的柴油拼裝車，現剩約200多輛，有97輛改裝成電動，其他則是汰換為電動或汽、柴油小貨車，108年起拼裝車及二行機車禁止進入，違者將罰3000及500元，另出廠2年以上柴油車主107年1月1日起進入果菜市場須持有1年以內排煙檢測合格證明或柴油車自主管理標章。

環保局強調，自治條例實施後，取得專用車牌的電動蔬果運輸車可在核定時段及行駛範圍內行駛，若行駛非核定路線一樣依道路交通處罰條例相關規範辦理。

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