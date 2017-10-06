Ella愛犬遭餵毒身亡引爭議 網友：放養有誤食風險

Ella在屏東老家的愛犬阿發，驚爆遭人餵毒身亡。（翻攝自臉書）

2017-10-06 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕「Ella」陳嘉樺在屏東老家的愛犬阿發驚爆遭人餵毒身亡，她今早得知此噩耗十分悲痛，並在臉書撰文對兇手喊話「希望餵食毒藥的人感受到我們一家人的痛心」，不過消息傳至PTT後，網友們卻有不同看法，認為放養本來就有其風險，狗狗也容易誤食老鼠藥或農藥等致命毒物。

Ella稍早在臉書發文：「今早接到弟弟的來電，他嗚噎著說阿發死掉了，原因是被人拿毒藥餵食，弟弟回到家看到阿發倒地抽蓄（搐）然後死亡」，她說，鄉下是很單純的地方，養狗狗都是放任牠們自由地奔走，但忠心的狗狗們一定都會守著自己最愛的家。

Ella接著對兇手喊話說，「我們家的人真的很心痛，希望餵食毒藥的人感受到我們一家人的痛心，希望你不要再做這樣令人難過的事」，讓許多粉絲感到不捨，紛紛留言幫她加油打氣。

新聞經轉載至PTT後引發熱論，許多鄉民認為放養有其風險，不僅有可能追逐路過車輛肇生意外，也可能會誤食有毒物品。1名老家在鄉下也放養過狗狗的網友就以自身經驗為例，表示家中放養的狗也是某天突然就被毒死了，後來才發現是誤食老鼠藥害的，他因而感慨嘆道「為了狗狗好，還是盡量不要放養吧！」