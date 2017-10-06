疫病》本土登革熱群聚擴大 北部病例數已超越南部

2017-10-06 14:47

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布再新增2例本土登革熱，為日前確診、病毒株近似越南株，研判可能有未發現境外移入個案，造成病媒蚊傳播所染病的新北市鶯歌一對50餘歲夫婦接觸者，該群聚案例涉及人數已達4名，在今年7例本土登革熱中占有4例，顯示北部病例數已超越南部。

疾管署副署長羅一鈞表示，在先前確診夫妻的接觸者中，針對研判較高風險的10人進行抽血採檢，結果新增2例個案，均為年約50、60歲的男性，1例是與先前確診夫妻比鄰而居，9月下旬曾被住家後院蚊蟲叮咬，10月1日出現發燒、頭痛、肌肉痛及噁心等症狀，經就醫檢驗於4日確診。

另1例住處雖與先前確診夫妻相距3公里以上，且無出現疑似症狀，但衛生單位擴大調查時，發現其每天均前往先前確診夫妻住家附近活動，經採檢送驗，也於10月4日確診，其餘8人則是呈現陰性。

羅一鈞指出，目前估計新增的2例個案與先前確診夫妻屬於同一批蚊子所叮，為同一波疫情，但若是超過2週後，仍有新增個案，則代表有次波疫情出現，顯示疫情有擴大跡象。目前衛生、環保單位已全力展開清除孳生源、滅蚊等動作，由於該地社區小，推估應該可在控制範圍內。

國內今年截至10月5日，累計有7例本土病例，羅一鈞強調，今年南部本土登革熱疫情較冷，現有4例出現在北部，已超過南部個案，與往年較不相同。

疾管署提醒，目前仍為病媒蚊活躍期，民眾務必落實環境孳生源清除，以降低病媒蚊密度；如出現疑似症狀應儘速就醫，並告知活動史，以利醫師判別與診治。