與盜用馬偕名片者合照 院方稱聯絡不上兩高層

馬偕醫院今天上午就台灣男子林璨持假冒的馬偕醫院名片，赴中國洽談合作一事召開記者會，左起馬偕醫院書記董事林柏壽、董事長劉伯恩、院長施壽全。（記者吳欣恬攝）

2017-10-06 14:37

〔記者吳欣恬／台北報導〕本報今天報導台灣男子林璨持假冒的馬偕醫院名片，赴中國洽談合作一事。馬偕醫院今天上午召開記者會，表示連董事會和院方都聯絡不上和林燦合照的副院長陳持平和董事吳千住。台灣基督長老教會總會也要求院方成立調查小組調查此事。

馬偕醫院董事長劉伯恩今天仍強調，吳、陳兩人赴中不是馬偕醫院官方行程，林燦所持的名片也非馬偕醫院授權，如果造成馬偕醫院實質損害，院方將提告。

劉伯恩說，今天記者會有要約吳、陳兩人，但都沒來，電話也都沒接。劉伯恩說，今天下午馬偕醫院董事會有原定會議，會將此案列為臨時動議，討論後續如何處置。

劉伯恩指出，台灣基督長老教會總會已要求院方就此事成立調查小組，調查吳、陳兩人是否有違規違法的問題，之後要提交調查報告。雖然吳、陳兩人赴中非公務行程，但有無跟中國政府接觸、或是否有和林燦或中國政府談到涉及馬偕醫院的事，都是要進一步調查的。

院長施壽全說，早上打給陳持平沒接，如果吳、陳兩人避不見面，院方正式啟動調查，兩人還是要說明。他說，早就知道林燦盜用馬偕名片一事，所以院方也在中國申請商標專利。但對吳、陳兩人赴中旅遊一事全然不知，前兩天收到兩人和林燦的合照，當時不知道是什麼照片，今天看報才知道什麼事。