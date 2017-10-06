國慶連假 苗縣景點區祭交管

南庄新興景點「蘇維拉莊園」常因車輛停等造成回堵，警方將派員加強疏導。（記者鄭名翔翻攝）

2017-10-06 14:34

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕明起國慶4天連假，為因應大批遊客湧入，苗栗縣警局已針對南庄、三義、大湖等著名景區安排交通管制措施，除派員加強主要幹道疏導及取締違停外，也評估車流進出各景點的尖峰、離峰時段，預先規劃國道1號頭份、頭屋、公館、三義等交流道進入各大風景區的交通疏導勤務，並配合國道交管措施，避免塞車打壞民眾連假出遊興致。

苗縣境的南庄鄉、三義鄉，及大湖泰安溫泉等景區，每逢連假總會吸引大批遊客造訪，苗栗縣警局已提前做好準備；例如針對最近火紅的南庄新興景點「蘇維拉莊園」，過去常因車輛停等回堵而造成主幹線苗124乙線往南庄老街路段塞車，警方除將派員加強疏導與取締違停，並請業者租用新闢停車場及接駁車，以紓解停車位不足的問題。

另外；針對進出大湖及泰安溫泉區、露營區，車流量較大的台3線與台72線口、苗62線、客屬大橋間也會派員加強主幹道的疏導工作；三義交流道至水美街沿線則派遣交通崗燈控及違規停車驅離；頭份交流道至南庄市區將加強東側引道至三灣市區各節點派員交通疏導。

而搭上國慶連假舉辦「苑裡農藝展風華」也將於7、8日於苑裡鎮彎麗路舉辦，活動內容結合農村社區，舉辦米食文化主題營造成果發表活動，預估將吸引3千人參與，警方也已在該處規劃交通管制計畫因應。

而有關國道管制部分，9、10日0~24時全日封閉國道3號竹南交流道北上入口匝道，駕駛人得改道行駛台1己線（西行），並於台61線（西濱快速道路）北上或銜接國道3號西濱交流道北上；路肩開放措施除了按照往例時段開放外，另增開機動時段，國道1號9日至10日20~22時（原為假日14-20時），頭份至新竹北上系統路肩（109K+720~100K+730）及國道3號9日至10日之14~22時，通霄至西湖服務區北上路肩（143K+670~135K+750），以加速疏導車流。

苗栗縣警察局局長金浩明表示，國慶4天連假會加強交通管制，並提供即時路況，呼籲出遊民眾多加配合，期盼能達成「一路順暢、人車平安」。