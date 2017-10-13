校服我最正》八卦山麓魔法學校 五育高中展英倫風

白上衣、紅領繩，搭配紅灰色格紋短裙及膝上黑襪，五育高中長腿美眉青春俏麗。（記者謝介裕攝）

2017-10-13 06:30

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市第一所私立完全中學五育高中，學校制服受到電影「哈利波特」風潮影響，由全校學生票選，走英倫風，紅、白、灰的色系，與校園紅瓦、白牆、灰柱的歐式建築風格一致，高彩度表現出年輕活力，學生雖然不會魔法但一點也「不麻瓜」，畢業時還會將制服整理乾淨捐給學校，象徵傳承。

南投市五育高中紅、白、灰為主色的夏季校服，在歐式風格校園襯托下，充滿英倫學院的青春氣息。（記者謝介裕攝）

五育高中位於八卦山麓，是全台少數的山區高級中學，坐擁田疇綠地和紅瓦白牆，環境優美，有如置身於歐洲世外桃源。

五育高中位於八卦山麓，環境優美，紅瓦白牆校園建築，有如置身歐洲世外桃源。（記者謝介裕攝）

2001年獲准招生時，五育高中的校服與一般公立國高中白色上衣、藍色裙褲相似，2006年受到電影「哈利波特」風潮影響，學生投票選出具英倫風格的制服，紅白灰的色系與校園歐式建築相呼應，是全台少見校服與校園建築同色調的學校。

南投市五育高中夏季校服，女生白色上衣、紅色領繩，搭配紅灰色格紋短裙，洋溢著青春氣息。（記者謝介裕攝）

學校秘書黃美玉指出，現行女生夏季制服為白色上衣、袖口滾紅邊、繫紅色領繩，搭配紅灰色格紋短裙及黑色長襪，洋溢俏麗的青春氣息；男生同樣也是袖口滾紅邊的白色上衣，中間有一道紅灰色格紋，領帶同色系，搭配灰色長褲，不但清新、帥氣，還流露出一股書卷味。

男女生襯衫袖口都有紅色滾邊，女生搭配領繩，活潑俏麗；男生灰色長褲搭紅灰格紋領帶，清新又帥氣。（記者謝介裕攝）

每逢時序入冬，耶誕節到來之際，學生們除了V領毛衣、灰色帽T等冬季制服外，也會戴上該校特有的紅白相間耶誕版「麻瓜帽」，有別於「哈利波特」電影情節，學習耶誕老人散播歡樂、愛心的精神，透過報佳音活動，與社區民眾同樂，整體校服予人感覺休閒又不失端莊，散發出一股青春、熱情、率真的活力，讓人想不多看一眼也難。

五育高中還有耶誕版「麻瓜帽」，學生對「哈利波特」電影之喜歡，可見一斑。（記者謝介裕翻攝）

學校為了讓師長易於辨識學生身分，並防止制服遺失，規定在制服繡上就讀科系班別代號、學號及姓名，就連是通車生還是住宿生，透過英文字代碼也一目了然。此外，五育還有一項特別作法，學生畢業時會將穿過的制服清洗乾淨整理後捐給學校，回饋母校、感謝師恩，也讓對制服有需求的新、舊生可以再次使用，象徵傳承。

學生畢業時會將穿過的制服整理乾淨捐給學校，讓有需要的學生再次使用，象徵傳承。（記者謝介裕攝）

雖然五育高中校服發想來自「哈利波特」，但拜科技之賜，學生們不再是電影中不會魔法的「麻瓜」，在學校創意中心特有的「3D列印」設備輔助下，包括鎖頭、面紙盒等日常用品或火車、汽車等玩具，幾乎都可在10分鐘內完成，其中，輕巧的手工獅頭活靈活現，更令宮廟、宗教界驚艷，直呼「難道這是哈利波特走出電影變出來的魔法？」

女生秋冬穿上灰色帽T，增添一股帥氣。（記者謝介裕攝）

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