社區訓練環保犬 浪浪學會資源回收

北區振興里從台南市動保處領養了3隻流浪犬，做為環保犬。3隻環保犬分別為咘仔（左起）、雙雙、小潔。（記者蔡文居翻攝）

2017-10-06 14:05

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市北區振興里從台南市動保處領養了3隻流浪犬，做為環保犬、陪伴犬及巡守犬，分別為小潔、雙雙、咘仔，3隻各司其職，經過幾個月的訓練，環保犬「小潔」已能分辨紙容器及塑膠、保特瓶，里民看到環保犬叼著保特瓶的可愛模樣，不禁誇讚牠實在很聰明，希望有更多人能跟著牠一起來做回收。

里長童小芸表示，當初是因市政府在推流浪狗零撲殺，她想說如果每一里都領養一隻，流浪狗就會少很多，因此今年5月向動保處領養了3隻，並聘請訓練師協助訓練，希望做為示範點，並推廣給各社區。

她說，3隻浪浪都是母狗，雙雙、咘仔已5、6歲，雙雙做為陪伴犬，陪伴長者，咘仔則做為巡守犬；而小潔則只有9個月大，像是小孩子般，訓練做為環保犬，如今牠已會分辨紙容器及塑膠類、保特瓶，牠已學會把回收物叼來給我們，再做回收。

環保局表示，該局今年補助全市58處里、社區等單位執行建構在地資源循環體系計畫，各單位由下而上自主建置資源回收站，其中北區振興里有別其他單位設置固定式回收站，該里輔導里內2名個體業者設置「振興幸福小站」，並訓練環保犬宣導資源回收。

里長童小芸則協助個體業者改善回收物堆置的環境，並鼓勵里民將回收物交由個體業者，提升其收入，讓資源回收工作能兼顧關懷弱勢及環境維護的目的。