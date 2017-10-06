高鐵往北延伸 基隆：目前無規劃

屏東縣積極爭取高鐵南延，基隆有議員也希望前瞻基礎建設能納入高鐵延伸基隆的選擇，圖為基隆新火車站外觀。（圖由基隆市政府提供）

2017-10-06 13:46

〔記者林欣漢／基隆報導〕屏東縣積極爭取高鐵南延，位於台灣頭的基隆市，也有議員要求高鐵從南港往北延伸至基隆，基隆市政府表示，受地形限制、路廊難覓等因素，目前無延伸高鐵至基隆的規劃。

屏東縣爭取高鐵跨越高屏溪，交通部編列1000萬元進行高鐵南延屏東可行性評估，預計今年底出爐。民進黨基隆市議員陳志成表示，行政院對屏東、基隆要一視同仁、公平對待，將前瞻基礎建設納入高鐵延伸基隆的規劃作業費用，使基隆人有20分鐘內快速往返兩地的交通選擇。

高鐵營運路線北起南港、南至左營，全線共設置12個車站，基隆民眾到南港搭乘高鐵，除了自行開車、搭火車，也可以搭乘9026國道客運到南港轉運站。

對此，市府交通旅遊處表示，路線延伸需考量所涉工程技術、線形及設站條件、用地拆遷取得及政府財政負擔等事宜，台北、基隆間因地形限制，高鐵路線往北延伸路廊難覓，目前尚無高鐵延伸至基隆的規劃。

交旅處表示，交通部鐵路改建工程局正辦理「基隆輕軌捷運建設計畫」可行性研究，計畫於基隆至南港間規劃新增通勤軌道，改善基隆、南港間鐵路運輸瓶頸，以提升基隆聯外軌道運輸品質，滿足基隆通勤捷運化需求，完善基隆地區的軌道建設，並已納入前瞻基礎計畫軌道建設優先推動。

基隆市長林右昌說，基隆市在還沒有捷運與高鐵的情況下，公共運輸使用率只略低於台北市，排名全國第二，不過，交通部每年補助各縣市提升公共運輸的金額比例卻沒有增加，覺得不服氣，未來會持續向中央爭取，擴大基隆公共運輸的使用效益。