全國首座綠能充電停車格 台南啓用

2017-10-06 13:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市後火車站大學路的救國團舊址，經台南市政府交通局與國產署合作，重新規劃為一座結合智慧、綠能的多功能先進停車場，今天在代理市長李孟諺主持下正式啟用。

南市交通局表示，這也是全台首座於公有停車場汽車綠能格位設置通用型綠能電動汽車充電樁的停車場，後續將推廣全市，鼓勵停車場業者來申請補助，廣設通用型電動汽車充電設施，另外機車停車場則設置gogoro電動機車電池交換區，落實綠能運輸理念。

代理市長李孟諺表示，台南後火車站四周有成功大學、百貨公司與飯店，通勤、旅遊與購物的人潮眾多，長期來缺乏足夠腹地興建停車場，而這座停車場，距後火車站約200公尺，恰可解決當地停車空間問題，亦改善周邊停車秩序，有益當地整體景觀及居家生活機能，市府將持續與國產署合作活化閒置國有地闢建停車場，改善停車需求的問題。

東區「大學路停車場」共規劃汽車格位159席、機車格位105席。交通局表示，委外廠商「台灣國際開發事業有限公司」配合市府發展智慧化城市，導入量身制訂的「入口剩餘車位顯示器」及「分區剩餘車位引導」，能在入口以及轉彎處揭露剩餘車位資訊，強化引導機能，避免駕駛空繞找車位影響行車安全及造成空汙環保問題。

其他先進智慧停管設備如「地磁智能定位設備」、「車牌辨識系統」、「RFID-Tag雙認證出入管理」、「休憩停等區」等創新服務模式。

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