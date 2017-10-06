國慶連假 台北市立聯合醫院10/9正常開診

〔記者蔡亞樺／台北報導〕明天起一連4天國慶連續假期，10月9日補假日，台北市立聯合醫院當天仍維持正常門診，聯醫今日表示，10月9日正常開診，10月10日各綜合院區（中興、仁愛、和平婦幼、陽明、忠孝院區）當日上午開設內科、外科、婦科、兒科至少各一診。
聯醫表示，原已排定的各項手術與特殊檢查照常進行，並加強急診作業。民眾若有相關問題，可電洽該院客服中心：臺北市民當家熱線1999轉888（外縣市02-2555-3000），或逕至該院網站查詢。
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〔記者蔡亞樺／台北報導〕明天起一連4天國慶連續假期，10月9日補假日，台北市立聯合醫院當天仍維持正常門診，聯醫今日表示，10月9日正常開診，10月10日各綜合院區（中興、仁愛、和平婦幼、陽明、忠孝院區）當日上午開設內科、外科、婦科、兒科至少各一診。
聯醫表示，原已排定的各項手術與特殊檢查照常進行，並加強急診作業。民眾若有相關問題，可電洽該院客服中心：臺北市民當家熱線1999轉888（外縣市02-2555-3000），或逕至該院網站查詢。