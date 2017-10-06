培養觀影風氣 中市2017心靈影展開跑

市府舉行「2017心靈影展」開幕記者會，多位影視專業人士到場力挺。（記者黃鐘山攝）

2017-10-06 13:23

〔記者黃鐘山／台中報導〕今年「心靈影展」以「我•愛•夢想」為主題，精選國內外9部電影，邀請電影專家及身心靈老師進行映後對談。副市長林依瑩今天表示，市府打造台中市成為影視重鎮，不只提供影視業者拍片，也希望藉由影展培養觀影風氣。

「2017心靈影展」今天在台中文創園區舉行開幕記者會，林依瑩、影視專業人士黃玉珊、華天灝、紀文章、陳正勳、蕭順基、第1屆不老騎士代表張弘道、張陳映美及魚可國際文創事業有限公司執行長文蓓蓓等人均到場。

林依瑩說，「心靈影展」的影片都相當經典，包括《不老騎士：歐兜邁環台日記》及《深夜加油站遇見蘇格拉底》等；市長林佳龍致力推動台中市成為影視重鎮，相信影展能對在地影視發展帶來助益，雖然各場次線上索票均已額滿，但仍歡迎民眾現場排隊候補，共同觀影。

文蓓蓓表示，今年「心靈影展」呼應年度主題「我•愛•夢想」，探討「我是誰」主題的影片如《楚門的世界》、《阿凡達》、《嘿瑪嘿瑪》；「愛」主題有《最遙遠的距離》、《來自星星的傻瓜》及《少年PI的奇幻漂流》；「夢想」主題有《不老騎士》、《碧海藍天》、《深夜加油站遇見蘇格拉底》。

文蓓蓓並說，映後座談特別邀請知名導演、製作人、電影學者參與，包括李祐寧、黃玉珊、林靖傑、陳勇瑞、華天灝、紀文章、陳正勳、李昱宏、奚浩；參與對談的身心靈老師除了不老騎士代表張弘道及張陳映美，還有知名專家學者呂應鐘、賴佩霞、黃麗芳、藍懷恩、黃俊凱、蕭順基、許自呈。

10月6日影展開幕片為《不老騎士》，今年適逢「不老騎士」活動10週年，影展團隊特別邀請導演華天灝、張弘道牧師及張陳映美老師擔任開幕片的映後座談嘉賓，與觀眾分享這10年來參與不老騎士活動對他們生命的影響；10月8日閉幕片為《少年PI的奇幻漂流》，映後座談則邀請資深金馬獎導演黃玉珊及曾為演員的知名身心靈老師賴佩霞探討「愛」的本質。