台南喜樹萬皇宮特有「龜醮」 爭列無形文化資產

2017-10-06 13:00

〔記者王俊忠／台南報導〕台南南區喜樹地區相傳200多年前曾因居民宰殺分食捕獲的大海龜，部落竟發生大火，分食戶無一倖免。信眾請示萬皇宮三府千歲，得知是誤殺修行多年的龜精，此後廟方每年會辦「龜醮」普度、祭拜龜神與好兄弟；10月中旬將辦龜醮文化季與喜事集文創市集活動。

萬皇宮主委蔡忠壽表示，這項龜醮祭典活動有悠久傳統歷史，計劃爭取列入市府文資處的無形文化資產。

喜樹「代天府萬皇宮」供奉葉、朱、李三府千歲，有近300年歷史，200多年前地方發生這件誤殺龜精事件，經三府千歲調停指示村民每年準備祭品與紙糊王船，船上滿載柴米油鹽日用品與九金銀紙，在海墘祭拜焚化後才恢復往日平靜。

廟方說，據傳農曆7月中元後，尚有一些鬼魂會在人間流連不去，萬皇宮於每年農曆8月23日舉行中元普度、送走最後一批好兄弟，農曆8月24日設壇祭拜普度演戲酬神，並火化王船舉行「龜醮」祭典，成為喜樹獨特的宗教信仰文化。今年將在10月12日普度、10月13日舉行龜醮法會。

此外，104年由南區區公所在喜樹社區創辦「喜事集」後，吸引無數遊客走訪尋幽，樂齡阿嬤設計的「魚筆袋」帶動風潮，因此龜醮祭典後於10月14、15日接著舉辦「喜事集文創市集」，有喜樹阿嬤魚筆袋，還有樂齡文創平台阿嬤們創作各式各樣「魚菜袋包」，當地陳榮五先生的手工竹藝、鄭丁全阿公魚包、玉合阿嬤天然絲瓜水、義美香餅舖麵粉酥、阿義百年碗粿與更多地方美食、文創作品在廟埕和老街巷弄間呈現。

南區區長朱棟與蔡忠壽表示，喜事集文創市集首次由地方大廟萬皇宮結合喜樹地區各單位共同策辦，除了過去市集展售活動，廟方對動線及活動內容有不同設計，有精彩的廟宇導覽、地方特色飲食攤商加入與社區表演、藝文展示等，內容豐富、精彩可期。