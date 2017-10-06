台師大將選新校長 學生會籲落實校園民主

台師大將選出新校長，學生會今天開記者會提出6大問題，呼籲新校長應加強校園民主化。（圖由師大青年提供）

2017-10-06 12:55

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣師範大學正在進行新校長遴選，候選人為台師大副校長吳正己和台科大副校長李篤中，預計10月20日產生新校長。台師大學生會今天召開記者會，提出「校園民主」、「校園空間」和「勞動權益」3大領域、6大問題，要求新校長應落實校園民主，並要求校方應提高所有校級會議的學生代表名額、占比至少10分之1。

台師大學生會會長、台師大社教系學生楊婷雅表示，迄今仍不見校方在校務發展計畫中加入「強化學生自治」的目標，反而近年來發生很多侵害學生權益的現象，包含對學生勞動權益、學生住宿權益、學生使用空間權益的侵害，學生會認為，發生這些侵權現象，正是因為校方並未將學生真正視為校園裡有權做決定的一份子，而錯認學生是長不大的孩子。

因此，學生會要求新校長必須落實校園民主，校方應提高所有校級會議學生代表到至少10分之1，每學期應舉辦一次師生座談會；此外，校園空間不可漲價，新建建物應保留一定比例空間，供學生免費使用，而新建宿舍應維持原價位、宿舍費用不可調漲。

此外，學生會也呼籲校方儘速廢除教學獎助生制度，全數回歸勞僱型進用，並提高勞僱型助理薪資使學生勞動不血汗。楊婷雅表示，對於近年來師大學生相當關切的具體生活與校務問題，學生會要求新任校長候選人應該對這些問題有所回應，並糾正過往在這些問題上，校方完全無視學生觀點的態度，才能真正落實師大「誠正勤樸」，師生互重的精神。

楊婷雅表示，雖然學生會與副校長吳正己討論甚久，但針對學生會所提出的6項問題，除了「每學期應舉辦一次師生座談會」確定辦理，其他議題均未獲得肯定承諾，學生會將在校長遴選結束後持續追蹤，並與校方繼續溝通，在10月20日校長圈選作業時，學生會亦將再次提出訴求，呼籲新校長正視學生權益。