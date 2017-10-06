從10月到年終 台南籌畫5檔藝陣主題戲劇連演

今年獻藝作陣跨界邀請表演團體聯演。（記者洪瑞琴攝）

2017-10-06 12:56

〔記者洪瑞琴／台南報導〕刑具爺也能化身現代角色，藝陣走進舞台表演！為推廣在地傳統藝陣藝文特色，南市文化局於10至12月籌畫5檔藝陣主題戲劇連演，用傳統藝術充實到跨年。

南市文化局於104年首推出「獻藝作陣」計畫，扶植來自庄廟、校園和社區的藝陣團隊登上舞台，並跨界邀請表演藝術團體創作藝陣主題聯合共演，今年擴大規模，串聯5檔不同類型的藝陣主題演出，包含傳統獅陣的劇場轉型、年輕團體的行為藝術轉化、牛犁歌陣的社區劇場與歌仔短劇、家將伴城隍夜訪的台南轉譯以及向孩童說藝陣故事的親子劇場，使整個藝陣推廣系列活動彷彿小型主題藝術節，從其中窺見本土傳統宗教表演藝術的美學與生命力。

今天在北區大光國小、大成國中和成功國中進行3場暖身宣傳，由「無耳金獅」凝龍思傳藝劇坊、「症頭」周能安暨眾等團隊暖身宣傳，並邀3校藝陣社團師生交流體驗。

來自台北的凝龍思傳藝劇坊，係由已登錄為台北市無形文化資產的台北市大龍峒金獅團所成立，他們藉由開發藝陣於當代演繹的新路徑，用不一樣的方式講述獅團的故事。

「無耳金獅」將於10月14日晚間7點半在歸仁文化中心開演，可免費於歸仁文化中心、台南文化中心和新營文化中心等3地索票。

周能安暨眾等團隊所帶來的「症頭」遶境，10月21日下午2點起在中西區一帶、22日下午3點開始在藍晒圖文創園區周邊進行。

「周能安暨眾等」是相當年輕的傳藝團隊，善於擷取民俗文化的精神，賦予當代詮釋，創造對話空間；這次他們巧組現代人陣頭，仿擬藝陣和遶境形式，以行為藝術、獨舞等方式，探討在信仰產生轉變的當代，藝陣於其中的意義，及其如何面對現代文明之瘟。

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