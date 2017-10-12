校服我最正》周董母校淡江高中 灰色系優雅文青風

淡江高中灰色系制服屢被外界評為「最好看制服」，學生穿起來個個是文青。（記者李雅雯攝）

2017-10-12 06:30

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市私立淡江高中歷史悠久、環境優美，制服跳脫一般大都是白襯衫的印象，以特別設計的灰色系搭配藍色裙、褲，穩重不失活潑，優雅又帶有幾分俏皮，學生穿起來個個是文青，屢被外界評為「最好看制服」。

淡江高中制服跳脫一般白襯衫，以灰色系搭配藍色裙、褲，穿起來活潑有朝氣，又不失優雅。（記者李雅雯攝）

淡江高中坐落新北市淡水區真理街上，該區屬於當地所稱的「埔頂地區」，古蹟群落密集，人文薈萃、歷史感重，近年在校友、知名歌手周杰倫自導自演電影《不能說的秘密》加持下，埔頂地區尤其是淡江高中校門口，成為日、韓遊客必訪拍攝景點。

淡江高中制服女生上衣為灰紫色、男生上衣為灰藍色。真理大學校區紅磚外牆，周杰倫電影《不能說的秘密》在此取景。（記者李雅雯攝）

淡江高中校史淵遠流長，創校前身可以追溯到清朝時期加拿大傳教士馬偕博士在1882年所創的「理學堂大書院」（Oxford CoIIege），隨著學校改制、合併到現在的淡江高中，學生制服款式也有多次變革。

灰紫色上衣任陽光恣意灑落，氣質漂亮都浮現了。淡江高中八角塔旁走廊，也是周杰倫電影《不能說的秘密》取景點之一。（記者李雅雯攝）

淡江高中公關室主任陳冠州說，民國47年時任校長陳泗治提出新制服構想，交付美術老師、畫家陳敬輝做設計繪圖，陳敬輝就是知名畫家吳炫三的老師。現行女生制服是民國53年完成的改版設計；男生制服原為卡其色軍訓服，民國70年代才改為和女款一樣採灰色基底。

淡江高中現行女生制服是民國53年完成的改版設計。（記者李雅雯攝）

淡江高中夏季女生制服為灰紫色上衣搭深藍色百褶裙，領子及袖口有深藍色滾邊，搭配白襪黑鞋，氣質優雅；冬季則添加黑色褲襪，搭配小領帶和西裝外套，淡水河邊冬天嚴寒，保暖效果極佳。

淡江高中冬季制服，男生為灰藍長袖上衣搭西裝褲；女生為灰紫色長袖上衣配深藍色百褶裙，兩者皆有西裝外套。（記者李雅雯攝）

夏季男生則是灰藍色上衣搭配深藍色西裝褲，可打上領帶；冬季也和女生制服一樣加上西裝外套或大衣，怕學生頸部不舒服，領帶可繫可不繫，校方沒有硬性規定。

男生領帶可打可不打，但上衣尾扣一定要扣起來。（記者李雅雯攝）

制服著裝有沒有特別規定呢？「男生上衣尾扣一定要扣起來！」學生們立刻回答。陳冠州說，學生不喜歡將上衣紮入褲內或裙內，學校索性就依學生意見，將上衣細節做點小改變，不用紮衣服，男生上衣旁側縫了可扣上衣後方鈕扣的小連接帶，讓學生自行調鬆緊度，不用紮入褲內，但尾扣一定要扣上，才不會顯得「太輕鬆」，不過這幾年學生又開始喜歡將上衣紮進褲、裙內。

男生穿制服打球，靈活來去自如。（記者李雅雯攝）

學生廖士穎對學校制服充滿認同，他說，學校制服很漂亮、有氣質，「進全台前十大也不為過啦！」學生歐陽聖愛則笑稱，制服配色耐看、好看，喜歡學校制服。

淡江高中學生穿著校服在校內知名景點八角塔前聚會，綠色草坪映襯青春悅耳樂章，青春有活力。（記者李雅雯攝）

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