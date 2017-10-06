桃園頭一遭 世中運申辦團12日出發

桃園世中運申辦團將於12日出發，民進黨團致贈馬卡龍甜點，預祝申辦成功。（記者謝武雄攝）

2017-10-06 12:45

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府也積極申辦2020世界中學生運動會（世中運），申辦團將於12日赴義進行簡報，民進黨團今天在教育局工作報告時為申辦團加油、打氣，身兼申辦團團長的教育局長高安邦表示，目前呈現兩岸角逐的局面，最後結果將於義大利時間15日晚揭曉，評估桃園市出線機率甚大。

高安邦說，桃園市政府應國際學校體育總會（I.S.F）邀請，在今年初遞交申請書後獲同意，與中國福建晉江、匈牙利布達佩斯、印度同為世中運申辦國，目前印度已經放棄，只剩三方角逐，其中又以兩岸城市最積極；雖然中國佔I.S.F一席執委，但台灣也獲得不少國家執委支持，另I.S.F會長Laurent Petrynka等一行人拜會桃園，對於各項場館設施都很滿意，這是桃園申辦世中運最大的利基。

申辦團共17人，將於12日出發至義大利薩丁尼亞，義大利時間10月15日將由競賽城市進行簡報，當晚就會公布結果，桃園若獲得申辦權，初步規畫以市立田徑場、體育館為主要場館，選手村將落腳國立體育大學等，市府預估要支出7000餘萬元。

民進黨籍市議員呂林小鳳、邱素芬、林俐玲、彭俊豪表示，世中運開辦以來，台灣的城市從未申辦，此次桃園市是頭一遭，各界都很關心，也希望申辦團能夠申辦成功，帶回好消息，會中民進黨團也致贈馬卡龍甜點，預祝申辦成功。

2020世中運預計2020年6月30日至7月12日舉行，為期13天，主要以13至17歲的在校中學生參加對象，世中運每四年一屆由I.S.F，必辦項目為田徑、游泳及體操（有氧體操、韻律體操、競技體操），其他項目則為主辦城市選辦。