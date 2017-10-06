誇張！小五男童仿A片淫叫熊抱女老師 校方稱「愛的抱抱」

2017-10-06 12:43

［記者魏瑾筠／桃園報導］桃園市某國小一名小五男童，從入學以來就有偏差情形發生，到了小四更是變本加厲，不僅會在課堂上模仿AV女優的聲音及動作還有霸凌等脫序行為，上月27日更熊抱女老師，校方知情卻未按程序在24小時內完成通報，遲至本月2日才通報教育局，市議員萬美玲今天痛批教育局坐視不管。

對此，桃園市教育局長高安邦允諾，會立即成立專案小組，並以專案方式進行調查、讓該生暫時先隔離教學、進行輔導。

桃園市教育局今天到市議會進行工作報告，市議員萬美玲質詢痛批，教育局對於霸凌、性騷擾視而不見，通報機制形同虛設，接著指出桃市某國小一名小五男童，長期出現脫離常軌應表現的行為，諸如在課堂上模仿AV女優的聲音、動作，甚至還有自慰動作和配音，不僅騷擾同學，還對女老師進行熊抱，師生們不堪其擾，校方知情卻未加以制止。

萬美玲指出，上月27日校方接獲該男童熊抱女老師事件，立即開校務會議並於下午3點結束，按照程序應在24小時內完成校安通報，但遲至28日下午3點都不處理，直到本月2日才通報給教育局，抨擊校方隱忍事件未報，將該生表現的脫序行為視而不見，不僅造成師生、家長人心惶惶，此舉也耽誤該生就醫及輔導的時間。

萬美玲說，該生熊抱事實明確，也被女老師告知「我不喜歡你這樣」，但校長卻稱那是學生在跟老師討「愛的抱抱」，萬美玲再說，會議記錄根本沒有出現老師有提出該生是在討抱，抨擊校方隱瞞實情，此舉更是集體霸凌該名女老師。

對此，高安邦允諾，將立即請局內的學輔校安室成立專案小組，調查事件，先將該生進行隔離輔導，另外也會逐步審查校方通報程序，如有缺失，也會對行政人員進行懲處。