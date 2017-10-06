竹縣新闢觀光3號公車 銜接雙鐵暢遊新豐湖口

觀光3號的行程豐富，有停留人氣打卡據點-新豐紅毛港，帶大家參觀紅樹林濕地生態。 （記者廖雪茹攝）

2017-10-06 12:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕雙十國慶連續假期，新竹縣政府推出新闢觀光3號公車「高鐵新竹站-新豐紅毛港」，路線銜接高鐵新竹站、新豐火車站，利用雙鐵、公路的公共運輸，帶大家輕鬆暢遊義民廟、池和宮、紅樹林和湖口老街等知名景點，歡迎民眾多加利用。

縣府交通旅遊處表示，新通客運看中新豐湖口地區的觀光潛力，向縣府自提觀光3號「高鐵新竹站-新豐紅毛港」計畫，推出彩繪中型巴士，利用銜接雙鐵的便利性，吸引外地遊客到訪，推廣新竹縣輕旅行，9月起試營運1個月反應不錯。

觀光3號的行程十分豐富，精選兩座深具代表性的特色古廟：客家信仰中心-新埔褒忠義民廟和新豐靠海的池和宮（池府王爺廟），讓民眾瞭解新竹縣在地民間信仰；接著再到人氣打卡據點-新豐紅毛港，經由木棧道走進紅樹林，近距離觀察濕地的生態多樣性；最後前往湖口老街，參觀巴洛克式特色建築，品嚐風味小吃。

路線行經高鐵新竹站、喜來登飯店、義民廟、新豐車站、新豐池和宮及紅毛港、湖口老街。

交旅處說，觀光3號每日行駛2班次，高鐵新竹站發車時刻為上午9點15分及下午2點15分，返程紅毛港時刻為上午11點50分及下午4點50分，單趟30元；從高鐵新竹站去程以「新豐車站」為分段點，從紅毛港回程以「湖口老街」為分段點，每一段票15元；此路線也推出一日搭乘票49元（限當日，可於其他站上下車），適用電子票證（如悠遊卡、一卡通等）刷卡。

售票地點可上揪巴士/Jobus網站，或車上販售。

國慶日遊行現場也將展示觀光3號，民眾只要和公車旁的皮皮獅看板合照，即贈送限量小禮物。