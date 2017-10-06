丹麥風電商CIP與中鋼簽備忘錄 合作開發風場

2017-10-06 12:21

〔記者黃佩君／台北報導〕丹麥風場開發商CIP（哥本哈根基礎建設基金）於彰化外海申設27、28與西島3風場，總裝置容量超過900MW，今又宣布與中鋼合作開發中鋼之29號風場，總體預計開發量達1.5G。CIP表示，未來將以29風場結合CIP原有風場，推動台灣離岸風電在地化，並希望進軍2020年離岸風電的520MW容量。

CIP於於彰化外海申設27、28與西島3風場，目前仍在環保署環評小組進行補件，預計11月將進行第三次小組審查，拚年底前通過環評。CIP今大動作宣布與風場已通過環評小組審查的中鋼進行合作並簽署合作備忘錄，未來將整合CIP及中鋼之29號風場，共同開發。

CIP台灣區計畫執行長侯亦愷（Jesper Holst）指出，透過與中鋼合作，台灣2020年離岸風電裝置目標為520MW，CIP將極力爭取，不願缺席。

侯亦愷也表示，CIP非常希望自有的3個風場能在今年底拿到環評、通過許可。CIP日前已聘請多家台灣機電、生態調查、地質鑽探等公司，針對場址環評資料進行補強，也已與多家台廠及台灣智庫簽署合作備忘錄，希望能增強在地化的程度。

侯亦愷說，CIP致力於年底拿到環評、明年4月通過遴選，明年第三季能與台電簽署躉購的購售電合約。

CIP也表示，將在台致力於在地化的人才培訓，9月已與彰化縣政府簽署合作備忘錄，將發展彰化作為風場的維護運轉碼頭，也建立維護運轉管理公司，將把歐洲離岸風電的運維技術技轉給台灣。

侯亦愷也說，在地化最深層的部分是人才培育，CIP將在彰化建國科大推出學徒制計畫，優先培育彰化本土技職學生，特別是漁民子弟，受訓表現優異後將能被優先錄用。此外，也將從下學年起展開實習生計畫，於全台大學選擇10位學生進行實習計畫，兩年後表現傑出者將獲正職。