敲打智慧鑼 竹市邀百名寶貝體驗抓周

今天記者會，由林智堅（中）與5名寶寶敲響象徵智慧平安健康的智慧鑼，並進行抓周儀式。（記者王駿杰攝）

2017-10-06 12:09

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市民好年輕，出生率在全國評比名列前茅，市府為宣導幼兒觀念，今辦理記者會，宣布將於21日舉辦寶寶抓周活動，由5名寶寶示範敲打智慧鑼與抓周，象徵生命的歷程與階段，市府指出，歡迎家長踴躍報名，紀錄寶貝快樂成長的重要一頁。

市長林智堅指出，台灣傳統禮俗中，「抓周」是寶寶滿週歲的第一件大事，在米篩上擺放各具意義的物品供其抓取，透過物品寓意預測未來志向，象徵成長歷程，別具意涵。

另外，林智堅也宣布，待議會審議後，107學年度竹市中班幼兒就讀公立幼兒園將免學費，念私校也能每學期補助15000元，他深信只要能減輕家長負擔，就能帶動家庭幸福指數。

今天記者會，由林智堅與5名寶寶敲響象徵智慧平安健康的智慧鑼，並進行抓周儀式，寶寶們有的迅速果斷、有的深思熟慮，分別挑選不同寓意的代表物，其中一位寶寶更拿起印章，想交給林智堅，相當逗趣。

民政處長張力可指出，21日寶寶抓周活動共有「敲響智慧鑼、摸進富貴增智慧、寶寶抓周趣、背一升餅、有獎徵答及親子全家福照」等6大關卡，每一關都代表不同意涵與祝福，希望寶寶聰明伶俐、財運興旺、平平安安，寶寶們闖關後，可將抓周好禮「狀元帽」及「抓周紀念證書」帶回家。

竹市寶寶抓周活動將在10月21日於北區區公所舉行，活動限額100名，只要設籍竹市並於105年8月21日至12月21日出生的寶寶，皆可免費報名，詳請請洽市府民政處戶政科郭小姐03–5216121轉235。