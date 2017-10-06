國慶連假將開始 桃機湧現出國人潮

2017-10-06 12:14

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕4天國慶連續假期明天開始，桃園機場今天已經開始湧現出國旅遊人潮，根據桃園國際機場公司預估，今天入出境人數將達12萬7000多人次，其中出境有7萬6000多人次，明天則是旅運最高峰，單日的入出境旅運量將接近13萬人次。

園國際機場公司表示，隨著國慶連續假期展開，不少國人利用短暫假期出國旅遊，今天預估入出境的人數約12萬7000多人次，以去年桃園機場每天平均入出境人數11萬5000人次計算，今天比去年平均單日的旅運量高出1萬餘人。

根據各航空公司的所彙整的旅客資料，今天出境人數達7萬6000多人，預估明天單日的入出境旅運量也將接近13萬人次，各航空公司今天起陸續增加加班機因應。

機場公司呼籲旅客多利用自助報到、自動通關，以及機場捷運A1站的市區預辦登機及自助行李託運系統，節省排隊辦理報到時間。

機場公司也提醒出國民眾，在登機前遵守各項飛安規定，勿攜帶危安物品，避免將備用鋰電池及打火機放置於託運行李內，通過金屬探測門前，請先將身上皮帶、帽子及金屬物品取下，並將平板電腦與筆記型電腦自隨身行李取出後，連同隨身行李一同置入X光檢查儀，加快通關效率，也讓假期出國旅行更順心。