慶祝晉升第2大城 台中明晚千人辦桌、開演唱會

2017-10-06 11:52

〔記者黃鐘山／台中報導〕喜慶晉升第2大城，台中市府明晚在豐原體育場席開百桌，以辦桌結合演場會方式，分享台中作為宜居城市的歡喜心情，未抽到辦桌席次的民眾，也能免費在同場地的「搖滾區」近距離欣賞玖壹壹、李千娜等知名歌手登台熱力演唱。

市府新聞局表示，這項慶祝活動包括「千人辦桌」及戶外演唱會，前者特別邀請名廚阿基師，以「花現台中」為主題結合在地特色食材與花卉，設計「花香開味迎賓集」等10道佳餚，包括大甲芋頭、新社香菇、東勢水梨及后里蔬果花卉等食材均巧妙入菜。

其中，開胃菜「花香開味迎賓集」有新社杏鮑菇入菜，「玫瑰陽光蔬菜園」用后里新鮮蔬果與花卉，「花田點飾陶鹽蝦」選用台中白蝦，「迷戀花香蛋黃包」採用豐原的隱藏美食「小朋友肉包」，甜點「花現風味新樂園」選用優質芋頭製作、不添加任何一滴水。

這次也特別以花入菜，感謝花農在無毒環境中培育花朵，讓民眾除擁有色澤堆疊的豐富視覺感受外，也吃得更安心、口感更舒服，當天將由五星級飯店的外燴團隊代表上菜，要以「食在地、食當季」的概念融合「2018台中花博」意象，推出獨一無二的「台中味」。

「千人辦桌」雖於活動公布後就被秒殺，但未抽到辦桌席次的民眾也可參與在同場地舉辦的戶外演唱會，近距離欣賞玖壹壹、李千娜、黃路梓茵（LULU）、沈文程、江惠儀、小鐘、林喬安、大芭比及老諾樂團等，與台中頗具淵源的知名歌手輪番登台演唱，一同喜慶台中晉升第二大城。

明日下午5點起開放民眾免費入場，由於適逢國慶連假，當日將有大眾運輸工具接駁服務，歡迎欲前往參與晚會的民眾多加利用。而為讓全台各地民眾同步觀賞慶祝晚會精彩演出，當天晚上6點開始在「超級紅人榜」粉絲團也將全程線上直播。