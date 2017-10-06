為國慶生 台東縣議會發起掛國旗活動

2017-10-06 11:46

〔記者張存薇／台東報導〕國慶日就要到了，台東縣議會今天發起掛國旗活動，議長饒慶鈴、副議長陳宏宗、議員吳秀華一起在市區街頭掛國旗，呼籲大家愛我們的國家，大家一起拿出國旗為國家慶生、捍衛中華民國。

饒慶鈴指出，今年雙十國慶在台東舉辦國慶焰火晚會，也將於14日舉辦全國萬人健走活動，光輝十月在台東，一定要掛國旗慶賀，希望看到旗海飄揚、捍衛中華民國。

陳宏宗說，國家生日一定要拿國旗，小時候十月家家戶戶都拿國旗、掛國旗，吳秀華說，沒有國、哪有家？希望喚起大家小時候旗海飄揚的回憶，因此響應這個活動。

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