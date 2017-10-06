運河造船廠舊址變舞台 水岸藝術節7日登場

第3屆水岸藝術節以「水 生活」為主題。（記者洪瑞琴攝）

2017-10-06 11:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕第3屆水岸藝術節以「水 生活」為主題，將運河造船廠舊址化為舞台，試圖面對以水體為主要聚落的未來世界，描繪想像生活在水上的未來藍圖，很藝術呈現手法，省思氣候變遷下的生命轉化，也期待是地球美麗（水）生活新起點。

1座城市必須營造創意場域，用文化及藝術發揮城市潛力，水色藝術工坊策展團隊落脚深耕台南，即希望望透過設計創意，在不開發原則下，打造台南獨有的運河水岸藝術特區。

策展人林明霞表示，延續上屆水岸藝術節「水風光2046」主題探討30年後地球環境概念，幻見生命狀態又將以何種型態重新被定義。

今年水岸藝術地景將於7日至29日登場，明晚重頭戲點亮水岸。這次除了邀請藝術家林英玉、潘大謙、莊惠琳、吳冠德、林純如、謝明奇、周見信、郭乃文外，亦邀請具建築背景藝術家張國信與劉克峰、台南人劇團舞台設計師陳慧、木藝雕塑家郭永富與李俊聲跨界參與。

另外，台南水岸藝術節首度和在地知名旅店品牌佳佳西市場旅店執行長蔡佩烜、土溝農村美術館優雅農夫團隊陳昱良合作創作，希望串聯台南在地藝術與設計的能量，打造台南水岸城市的品牌識別度。

相關影音

第3屆水岸藝術節描繪想像生活在水上的未來藍圖。（記者洪瑞琴攝）

今年水岸藝術地景將於7日至29日登場。（記者洪瑞琴攝）

水岸藝術節作品。（記者洪瑞琴攝）

水岸藝術節作品。（記者洪瑞琴攝）