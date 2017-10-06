中市特教評鑑指標高達140個 全教總：老師疲於奔命

台中市特教評鑑指標高達140個，8成以上縣市特教評鑑指標60個以上，全教總理事長張旭政今天表示，特教師因評鑑而疲於奔命，呼籲廢除特教評鑑。（記者林曉雲攝）

2017-10-06 11:06

〔記者林曉雲／台北報導〕日前總統蔡英文在928師鐸獎表揚大會上宣示，教育部將持續行政減量，年底前完成訪視評鑑簡化。全國教師總工會今天開記者會幫特教老師發聲，全教總理事長張旭政表示，特教老師雖然沒有接行政職務，但所負擔各式各樣的文書作業和高密度績效評鑑的壓力，讓特教師疲於奔命，各縣市特教指標多如牛毛，8成以上縣市特教評鑑指標60個以上，以台中市特教評鑑指標140個最多，金門縣也有117個、嘉義市110個、南投縣108個和苗栗縣99個等，全教總籲教育部廢除特教評鑑。

全教總特委會主委陳杉吉表示， 我國特殊教育政策是「健全多元安置體系，朝向融合教育發展」，民國98年修訂的特殊教育法以「需求評估、鑑定安置及資源到位」概念為方向，訂有「特殊教育支持系統」專章，規定主管機關應至少每3年辦理一次對學校評鑑，中央主管機關應至少每3年辦理一次評鑑直轄市及縣（市）主管機關，但實施多年來，教育主管機關偏重評鑑，大於建構完整的支持系統。

張旭政表示，學校原本就定期接受校務評鑑，但期程和特教評鑑時程不同，兩者內容指標又疊床架屋，8成以上縣市對學校特教評鑑指標高達60個以上，台中市甚至高達140個，若學校設有不同特教班，需要面對的指標數可能更多，每個指標又需要蒐集2到3年的資料，學校和教師常常需要花大量時間準備文件及成果報告，不定期的特教訪視更是干擾原本學校運作及教學的節奏規劃，讓學校行政及老師淪為作文比賽的選手，不管是教育部評鑑地方、地方評鑑學校或是一般校務評鑑，層層累計加乘作用，最終都是教學現場要提供資料，學校行政及教師早已經被壓榨喘不過氣來了。

全教總提出4點呼籲：1、修訂特殊教育法47條，把「至少每3年辦理評鑑一次」改為「進行校務評鑑應納入特殊教育項目」；2、中央對地方特殊教育評鑑應整併到統合視導項目，並以檢視特教相關制度建立之完整性為目標；3、評鑑應以了解教育現場困境為主，並提供協助解決特殊教育實施遇到的困難；強化特殊教育支持系統運作及互相連繫合作機制，協助學校、教師、學生及家長取得特殊教育相關資源及支持協助；4、行政機關應善用數位資訊（如：特教通報網...），避免要求學校、教師經常在填報資料。