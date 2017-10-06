質感紅絨椅搬進捷運！ 兩廳院藝文列車改造過程大公開

國家兩廳院適逢30週年慶，在北捷淡水-信義線推出一輛藝文列車，把紅絨椅搬進車廂。（國家兩廳院提供）

2017-10-06 11:48

〔影音新聞／綜合報導〕國家兩廳院歡慶30週年，與台北捷運公司合作推出一輛藝文列車，這輛以音樂廳、戲劇院、表演藝術圖書館為主題改裝的捷運，從2日起到明年1月底，在淡水信義線行駛4個月，兩廳院也釋出列車改裝過程的「縮時攝影紀錄」，讓網友大呼，這輛改裝後的捷運看起來超舒適，討論度超高。

行動兩廳院藝文列車一共6節車廂，頭尾兩節以國家戲劇院、國家音樂廳為主題，呈現包含3層樓高的管風琴、弧形階梯、水晶吊燈等特色場景外，還搬進戲劇院與音樂廳的經典觀眾席絨布紅椅，取代原本的藍色塑膠椅，中間2節車廂則是以表演藝術圖書館為主題，讓民眾在捷運上就能欣賞包括黑膠唱片等館藏內容。

其實最近的台北捷運車廂相當忙碌，儘管車體內裝彩繪的廣告費要價百萬起跳，不過因為台北的捷運人口眾多，加上改裝後的成果每每讓民眾驚艷，像是上次的世大運彩繪車廂，還紅到外媒去，「彩繪車廂」儼然成為最佳的有感行銷。

改造過程的縮時影片中，工作人員先把車廂內部先大拆特拆。（國家兩廳院提供）

貼上壁紙，瞬間變得很有fu。（國家兩廳院提供）

民眾可以趁著雙十連假來體驗！（國家兩廳院提供）