連假受低壓影響 氣象專家：東、西部兩樣情

受東北風增強影響，宜蘭地區今有雷雨胞發展。（擷取自天氣職人吳聖宇臉書）

2017-10-06 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕受到東北風增強影響，今（6日）宜蘭縣、大台北地區及基隆北海岸等地區迎風面有較大雨勢，氣象專家吳聖宇指出，宜蘭有雷雨胞發展，已出現局部強降雨現象，提醒上述地區的民眾外出須攜帶雨具，至於即將到來的4天雙十連假，受到低壓影響，迎風面的東部天氣十分不穩定，而西部地區相對穩定許多。

民眾期盼的雙十連假即將開始，針對這4天的天氣狀況，天氣風險公司的天氣分析師賴忠瑋表示，東半部天氣不太穩定，從週六（7日）開始到下週一（9日）將會有明顯的雨勢，同時北部的大台北地區及南部的屏東也可能有局部陣雨。至於西部地區則相對穩定許多，雖也有雲量增長的狀況，但降雨機率較低。

賴忠瑋進一步解釋說，這樣轉變的主因是由於目前位於菲律賓東方的低壓，將在7至9日往西移動，從呂宋島至巴士海峽間穿越，因此在迎風面的東半部天氣將十分不穩定，沿海的風浪也會明顯增強。

賴忠瑋總結指出，4天連假中，週六晚間至週一白天最不穩定，東半部將有不小的雨，西半步雲量也會略為增加；週六白天及週二當天的天氣狀況則相對穩定，提醒民眾把握好天氣安排活動及慎選出遊地點。