北部4縣市豪、大雨特報！ 今晚東北風再增強

今天東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區白天多為多雲到晴。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-10-06 06:50

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，今天東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區白天多為多雲到晴，早晚溫差大，白天感受較為悶熱，晚上氣溫則較為涼爽；氣象局在今清晨6時15分對新北市、基隆市、台北市發部大雨特報，宜蘭縣則發布豪雨特報。

氣象局表示，今天東半部地區仍有局部短暫陣雨，尤其宜蘭及基隆北海岸更要注意，大台北地區也有局部短暫陣雨發生的情形，西半部地區白天則多為多雲到晴，午後中南部地區局部短暫雷陣雨發生機率高。到了晚上由於東北風增強，北東降雨機率又會提高。

溫度方面，各地高溫大多在32到35度，白天仍較悶熱，各地低溫約25至27度，早晚溫差大，須注意天氣變化。

今天中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區及外島為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 37 30 ~ 37 32 ~ 37 27 ~ 35

新北市、基隆市、台北市發布大雨特報，宜蘭縣則發豪雨特報。（圖取自氣象局）

今天全台各地天氣概況。（圖取自氣象局）

今天各地紫外線多為高量級與過量級。（圖取自氣象局）