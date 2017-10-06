10/06 各報重點新聞一覽

2017-10-06 06:23

自由時報

稅改拍板// 股利所得採乙案 拚明年適用

蔡政府力推的稅改方案，昨經行政院長賴清德與民進黨立委舉行便當會拍板定案。股利所得課稅方式，財政部原提報甲乙兩案，昨達成共識，行政院與民進黨立院黨團決定支持對投資人較有利的乙案，即「合併計稅減除股利可抵減稅額」及「單一稅率分開計稅」二擇一制度，其餘包括三大扣除額調高及營所稅提高到廿％等，都依財政部原先公布的方案不予更動。

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石黑一雄 獲諾貝爾文學獎

二○一七年諾貝爾文學獎五日揭曉，瑞典學院宣布，由英國籍的日本裔作家石黑一雄榮膺桂冠，獨得九百萬瑞典克朗（約三四八三萬台幣）獎金，獲獎理由為「小說裡的強大情感驅力，揭露了我們與世界連結的幻覺深處」。六十二歲的石黑得知獲獎後表示，感到出乎意料但受寵若驚，這是很大的榮譽，代表他追隨多位偉大作家的腳步，是非常棒的讚美。

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日曆紙寫人生 78歲阿公傳家寶

數位時代民眾習慣電腦打字，親手寫書已少見，現年七十八歲的仁濟中藥房負責人曾維照，將自己的人生傳記，用筆寫在一張張日曆紙背面，共八卷約五萬字。他的媳婦、嘉義縣社會局副局長張翠瑤攤開細細閱讀，感動地說：「公公一生努力，用什麼來傳家？就這八卷日曆紙！ 」

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蘋果日報

直擊 妙禪插隊看病 長庚副院長耍特權帶路

離譜！妙禪看病竟耍特權插隊！佛教如來宗創始人妙禪，上月收受信徒奉獻兩輛價值四千萬元的勞斯萊斯座車，引發軒然大波，《蘋果》本周一又直擊他在信眾簇擁下到林口長庚醫院看病，該院榮譽副院長宋永魁在大門口虔誠迎接，還不顧其他預約排隊病患側目，帶領妙禪插隊進診間看病，結束時還不忘叮嚀「太瘦了、要多吃肉」。對於插隊看病，林口長庚醫院表示，院方聲譽嚴重受損，已要求宋永魁不能再犯。

校園禁賣糖飲 擴及高中

高熱量的食品和飲料，未來將不得在國、高中及國小校園內販賣。立院教育委員會昨審查《學校衛生法》修正草案，有立委提案規範高中及以下校園全面禁售高鹽、高油、高脂、含反式脂肪的食物及含糖飲料；教育部昨表示，同意修法方向，待立院三讀通過後即可實施。

聯合報

3隻經濟黑手 台灣再陷失落的10年

台灣經濟發展遭遇瓶頸，中央研究院院士擔憂情況持續惡化，暌違兩年，昨天再度發表「台灣經濟競爭與成長策略政策建議」，直指台灣經濟面臨關鍵轉折點，若不快解決法律、環評與對中國大陸過度保守等三隻經濟黑手，台灣恐將落入「中所得陷阱」，且未來十年至少會被十五到卅個國家超越。

《長日將盡》作者石黑一雄 獲諾貝爾文學獎

諾貝爾文學獎五日揭曉，由日裔英國籍的六十二歲小說家石黑一雄（Kazuo Ishiguro）獲得殊榮，獎金九百萬瑞典克朗（約合台幣三千三百七十萬元）。此間熟悉的日本作家村上春樹據信已是第八度飲恨，村上與石黑惺惺相惜，曾表達對彼此作品的欣賞。

中國時報

補助喬不定 私校退場喊卡

行政院院會昨原擬通過《私立大專校院轉型及退場條例》，但行政院長賴清德卻裁示，暫時不予通過，是蔡政府任內首個公開裁示不通過的法條。教育部次長姚立德表示，條例中有設置「轉型退場基金」，給予轉型的私校補助與融資，但未明確訂定適用範圍，擔憂外界可能會誤解，賴揆希望文字可更精確，條例暫不處理。

法律、環保、兩岸 台灣3大挑戰

中央研究院5日發布《臺灣經濟競爭與成長策略政策建議書》，中研院士王平表示，台灣產業發展面臨3個大問題：法律、環評與兩岸關係，台灣若不正視這些困境並提出解決方法，大約在10年內，台灣的經濟及產業發展，將會被至少15個國家超越。