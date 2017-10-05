《盜命師》台中首映！主場景鴿舍在外埔 成打卡熱點

2017-10-05 23:18

〔記者黃鐘山／台中報導〕藝人王陽明、陳庭妮等人主演的電影《盜命師》，以台灣賽鴿與器官移植為題材，全片約40％在台中拍攝，也曾獲台中市新聞局拍片補助，明天全台上映。導演李啓源今晚帶著主要演員到台中舉辦首映會，嘻哈天團玖壹壹也到場支持。

《盜命師》講述電子花車女郎金芭比（陳庭妮飾）為了還清男友生前欠下的賭債，接受非法器官販子的建議，出售了男友身亡留下的器官，也因此認識手術高超的神祕男子麻六甲（王陽明飾），陷入與他的種種糾葛。

台中首映會今晚在台中站前秀泰影城舉行，導演李啓源、監製簡麗芬、演員王陽明、洛可杉、喜翔、蔡思韵、楊朵立等人均出席，力邀民眾到戲院觀影，台中市影視發展基金會執行長林盈志、知名樂團玖壹壹也到場支持。

林盈志說，《盜命師》全片約40％在台中拍攝，包括舊建國市場、外埔區等。現在的台中已變得很不一樣，例如柳川整治完，就多了很棒的場景，也吸引越來越多劇組到台中取景。另外，市府正在霧峰興建中台灣影視基地，擁有深水池、造浪池，預計明年正式開放，希望藉由不同硬體的開發，滿足不同拍攝需求，讓整個台中都成為攝影棚。

李啓源說，《盜命師》主場景就在台中拍攝，其中，男女主角住的、在田中間的校車「鴿舍」就在外埔取景，現在更已變成熱門打卡景點。拍完片後，劇組把鴿舍留在外埔，現在是觀賞的好時機，歡迎大家到台中感受這個城市的地靈人傑，他也強烈建議劇組到台中來拍片。