台灣首度主辦！世界盃虹吸咖啡大賽 日本冠軍先秀身手

2017-10-05 23:56

〔記者張忠義／高雄報導〕「世界盃虹吸咖啡大賽」今年首度由台灣主辦，結合10月26日至29日舉辦第11屆高雄國際食品展，28日在高雄展覽館爭霸，今天下午則先在高雄國賓飯店進行台日冠軍交流，2017年台灣代表楊衣姍品嘗去年日本冠軍佐藤成実的咖啡，直稱很棒！

楊衣姍說，佐藤成実使用的是伊索匹亞日曬咖啡豆，果香味非常迷人，後續還有很長的甜感，且持續很久，「是很棒的咖啡!」

台灣精緻咖啡協會理事長曾寧春說，在日本舉辦多年的「世界盃虹吸咖啡大賽」，去年首度移師首爾舉辦，今年由台灣精緻咖啡協會爭取到在台主辦權。

台灣精緻咖啡協會榮譽理事長周昇龍說，台灣進口的咖啡量，10年內成長了3倍，可見台灣咖啡市場潛力無窮。日本精緻咖啡協會專務理事Mr.Ueshima則期待透過這次大賽，促進台日咖啡界交流。

「世界盃虹吸咖啡大賽」由台灣代表楊衣姍迎戰來自日本、南韓、澳門、馬來西亞、中國與香港的咖啡好手，7國選手角逐冠軍頭銜，參賽者必須在15分鐘內，製作3杯指定綜合咖啡與3杯創意咖啡，必須精準控制沖煮時間、溫度與火力等變數。

今年的高雄國際食品展三展合一，食品展結合首屆高雄國際清真產品展及高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展，有399家國內外參展廠商、攤位突破800個。「世界盃虹吸咖啡大賽」結合國際展覽，不僅提供業者交流平台，也為咖啡愛好者帶來難得的精采賽事。