北門風華再起 周邊特色小店報你知

北門廣場走過時代演進，具重要歷史意義，經過整修並於今年8月重生後，出現了不同風貌。（記者沈昱嘉攝）

2017-10-07 07:30

〔記者胡琪俐／台北報導〕擁有130年歷史的「北門」不一樣了！有別於以往給人「不見天日」的印象，北門在高架引道拆除後重獲新生，今年8月正式啟用的北門廣場，各式特色小店陸續進駐周邊，賦予舊城區新的生命力。無論是台灣設計師開的文創小店，或是熱愛古蹟之美的年輕夫妻，特意選在「撫臺街洋樓」對街設立的咖啡廳，皆讓舊城區瀰漫著新舊交替的特殊氛圍。

距離北門廣場僅5分鐘路程的五月．旅人書室 MaySpace由設計師流星創立，店內約7成商品都由她親手設計，結合周邊古蹟推出文創小物，包括北門、撫臺街洋樓都成為可愛插畫。談到選在北門開業的初衷，流星透露：「合夥人看中北門舊城區未來的發展，很喜歡這裡新舊交融的景像。」

除了文創小物，旅人書室還推出多款色彩繽紛的飲料，使用蝶豆花、抹茶、玫瑰花茶等天然色素，暈染出夢幻漸層色澤，再裝進店家訂製的瓶子裡，讓旅人能輕鬆帶著走。

旅人書室的斜對面，有一間名為京町8号的咖啡廳，由年輕夫妻Ken、Vickie經營，裝潢保留老房的磨石子、斑駁牆面，坐在這裡用餐，還能直接欣賞對街的撫臺街洋樓，店內除了提供濃醇咖啡、清爽的盆裝沙拉，還能品嚐到法籍友人手工製作的檸檬塔。

從事工業設計的Ken說，當初只是想找一個工作室，最後選擇在此地開業，是由於妻子對周遭古蹟情有獨鍾，她到撫臺街洋樓擔任志工後，更是深深愛上北門舊城區。Vickie也感性地說：「許多人忽略這個好地方，我想藉由京町8号，讓更多年輕人重新認識這裡！」

五月．旅人書室 MaySpace：（02）2361-8113，台北市中正區延平南路12號

京町8号：（02）2381-2388，台北市中正區博愛路8號

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藍天蝶豆花奶茶 （左）的基底為奶茶，再以蝶豆花暈染出藍天的顏色，顏色繽紛可愛；檸檬芒果蝶豆花（右）同樣以蝶豆花做出漸層色彩，喝得到檸檬與芒果的香氣。（記者沈昱嘉攝）

五月．旅人書室 MaySpace戶外也有座位區，旅人們可點杯飲料稍作休息。（記者沈昱嘉攝）

京町8号的招牌不顯眼，稍不留神就容易錯過。（記者沈昱嘉攝）