有溫度的物件，老師傅手工縫製的榻榻米

在士林開業超過半世紀的王三郎，堅持用手工做出耐用的榻榻米。（記者臺大翔攝）

2017-10-09 07:30

〔記者陳怡君／台北報導〕睡在帶有草香的榻榻米上，是許多人都有過的記憶。在生產工藝邁向全機械化的今日，手工製作榻榻米的店家已愈來愈少。在熱鬧的士林夜市旁，就有一家開業超過半世紀的手工榻榻米店，已75歲的老師傅王三郎，仍堅持一針一線縫出「品質掛保證」的榻榻米。

榻榻米師傅王三郎15歲就跟著開疊蓆行的姑丈當學徒，從搬運重達數十公斤的稻草綑、爬上爬下送貨等苦力活學起，苦熬3年多終於出師開業。而這間位於士林夜市旁的榻榻米店，也成為文林路上「歷史」僅次於郭元益的在地老店。

方方正正的榻榻米，背後製作工藝可不簡單，每個步驟都考驗師傅的經驗。王三郎表示，製作榻榻米首先要挑選「草底」，也就是中間的夾層，傳統多是使用壓平的多層稻草底，隨著技術改良，現在多使用較輕巧的進口木屑發泡底，除了重量減輕、防水性與耐用度也更好。

至於包覆外層的蓆面，王三郎說，蓆面多選用材質耐用的藺草，產地又可分為中國、日本等地，各產地品質不同，在選用時必須特別把關，蓆面的耐用與否，可是直接關係到榻榻米的使用壽命。

將草底與蓆面裁邊、縫合的步驟，則是手工製作榻榻米的真功夫所在。王三郎說，要先用直角尺在草底、蓆面上精準量出需要的尺寸，接著再用刀具筆直地切除邊緣多出的草蓆邊，使兩者縫合後不會多一吋、也不會少一吋。因為草底相當厚實，所以許多榻榻米師傅很容易在穿針時刺傷自己。而最後一步，才是用有花樣的布邊，縫在榻榻米的4邊做固定裝飾。

王三郎得意地說，自己1天可做15、16個榻榻米，速度、品質不輸機器，且有信心以老師傅的眼光和用心，持續為需要的人做出耐用又品質優良的榻榻米。

同豐疊蓆行（02）2881-9308，台北市士林區文林路316號