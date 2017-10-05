湖口假上國道塞爆！ 高公局：建議改走其他匝道

湖口鄉親抱怨，假日出門總是塞在國道1號湖口交流道南下匝道口，動彈不得，出遊興致都被破壞掉了！（記者廖雪茹攝）

2017-10-05 21:54

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國慶日連續假期將至，湖口人卻最怕塞車夢魘！鄉親抱怨，假日出門總是塞在國道1號湖口交流道南下匝道口，動彈不得，出遊興致都被破壞掉了！交通部國道高速公路局則說，由於楊梅到新竹路段壅塞，假日會啟動匝道儀控，並視情況調整週期，建議用路人儘量走替代路線，或改從新竹等其他匝道上國道。

「為什麼湖口就有交流道，湖口人卻進不了國道！」湖口鄉親頻頻抱怨，每逢放假出門，就塞在國道1號湖口交流道，明明距離匝道很近了，匝道綠燈秒數卻超短，每次幾乎只放行3輛車進入，導致聯絡道上大排長龍，讓人看了火氣很大，有時一等就是3、40分鐘，實在很誇張！

高公局北區工程處交通控制中心說，國道1號楊梅到新竹，平日就屬易壅塞路段，而且大型車特別多，加上五楊高架橋和國道平面車流匯入，造成每到週末假日及連續假期即出現嚴重塞車；為了避免國道壅塞情況加劇，會啟動匝道儀控，同時也會機動性開放路肩，加速車流。

交控中心指出，啟動匝道儀控，是視塞車情況調整週期秒數，以管控進入國道的車流量，若是國道路段的行車速度只有時速40公里以下，甚至呈現時速20公里以下的「紫爆」，放行也只是加劇國道的塞車困境。不過該處匝道儀控，平日幾乎不會啟動。

交控中心表示，國道以服務中長途旅客為優先，建議湖口、新豐地區用路人，不妨在上路前，先上網了解國道行車狀況，如利用Google Map預估旅行時間，或是查看國道即時路況等資訊，若已知湖口交流道塞車了，可改走台1線或西濱快速公路南下，或是行駛到新竹等其他交流道再上國道，避開塞車，車程其實不會差很多。

交控中心說，在延伸五楊高架橋等長期改善之道若實現之前，不願塞車的民眾，請儘量提前規劃在平日休假出遊，避開集中放假出門，或提早、延後出門及收假。